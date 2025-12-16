Google Translate krijgt Duolingo-trekjes: leer een nieuwe taal

Google Translate is een fantastische tool om je in het buitenland te redden in een vreemde taal. Het ontwikkelteam heeft niet stilgezeten en laat je nu ook nieuwe talen leren. Welke taal ga jij leren via Google Translate?

Taal leren in Google Translate

Als je een nieuwe taal wilt leren, kom je al snel uit bij Duolingo. Hoewel er meer apps zijn om een taal te leren, zoals het bij ons eerder besproken OkyDoky, Hello of Drops, is die eerstgenoemde het meest bekend. Nu gaat Google Translate meer de strijd aan met deze bekende taal-leer-apps. Je kunt vanaf nu namelijk een nieuwe taal leren via de applicatie van Google. Hiervoor vind je onderin de Google Translate app de optie ‘Oefenen’.

Volgens Google kun je hiermee je luister- en spreekvaardigheid oefenen met gepersonaliseerde activiteiten. Goed om te weten is dat het vooralsnog alleen werkt met de Engelse taal. Vanuit het Engels kun je de talen Duits, Spaans, Frans en Portugees leren. Vanuit 20 verschillende talen kun je Engels leren, waaronder ook vanuit het Nederlands. Wanneer je de gewenste oefentaal hebt gekozen, geef je de reden waarom je een taal wilt leren. Bijvoorbeeld omdat je er een baan wilt krijgen, wil praten met mensen of naar een land op vakantie wilt gaan. Op basis van je ingestelde doelen, worden de activiteiten en oefeningen gepersonaliseerd.

De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in de app van Google Translate. Wil je het zelf proberen, dan hoef je alleen maar de app te openen en de stappen te volgen.