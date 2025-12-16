Close Menu
    Nieuws

    Google Translate krijgt Duolingo-trekjes: leer een nieuwe taal

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google Translate is een fantastische tool om je in het buitenland te redden in een vreemde taal. Het ontwikkelteam heeft niet stilgezeten en laat je nu ook nieuwe talen leren. Welke taal ga jij leren via Google Translate?

    Taal leren in Google Translate

    Als je een nieuwe taal wilt leren, kom je al snel uit bij Duolingo. Hoewel er meer apps zijn om een taal te leren, zoals het bij ons eerder besproken OkyDoky, Hello of Drops, is die eerstgenoemde het meest bekend. Nu gaat Google Translate meer de strijd aan met deze bekende taal-leer-apps. Je kunt vanaf nu namelijk een nieuwe taal leren via de applicatie van Google. Hiervoor vind je onderin de Google Translate app de optie ‘Oefenen’.

    Google Translate taal oefenen

    Volgens Google kun je hiermee je luister- en spreekvaardigheid oefenen met gepersonaliseerde activiteiten. Goed om te weten is dat het vooralsnog alleen werkt met de Engelse taal. Vanuit het Engels kun je de talen Duits, Spaans, Frans en Portugees leren. Vanuit 20 verschillende talen kun je Engels leren, waaronder ook vanuit het Nederlands. Wanneer je de gewenste oefentaal hebt gekozen, geef je de reden waarom je een taal wilt leren. Bijvoorbeeld omdat je er een baan wilt krijgen, wil praten met mensen of naar een land op vakantie wilt gaan. Op basis van je ingestelde doelen, worden de activiteiten en oefeningen gepersonaliseerd.

    De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in de app van Google Translate. Wil je het zelf proberen, dan hoef je alleen maar de app te openen en de stappen te volgen.

    Google Translate
    Google Translate
    Download QR-Code
    Google Translate
    Ontwikkelaar: Google LLC
    Prijs: Gratis

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

