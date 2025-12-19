‘Motorola komt met nieuwe foldable als concurrent voor Galaxy Z Fold 7’

Het lijkt erop dat Motorola een grote aankondiging voorbereidt. Zagen we eerder al de Motorola Signature, meldt een nieuw bericht nu een nieuwe foldable. Met een nieuwe formfactor voor de fabrikant, gaat Motorola de strijd aan met toestellen als de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Google Pixel 10 Pro Fold.

Nieuwe foldable op komst van Motorola

Er komt een nieuwe vouwbare telefoon aan van Motorola. De fabrikant laat dit weten in een kerstpakket dat is uitgestuurd naar een Amerikaanse tech-journalist, zo staat op X. In het pakket zit een teaser naar een nieuwe smartphone. Iets wat lijkt op een notitieboekje, toont de tekst “Unfold new possibilities” op de voorkant. Dit laat weinig aan de verbeelding over. De vorm van het boekje is ook precies zoals we andere foldable telefoons kennen, maar die we nog niet eerder zagen bij Motorola. Het merk heeft al wel bijvoorbeeld de Razr 60 Ultra.

Motorola zal met de nieuwe vormfactor de strijd aangaan met concurrenten zoals de Pixel 10 Pro Fold van Google en de Galaxy Z Fold 7 van Samsung. De nieuwe Motorola klap je open als een boek, zoals bij die twee modellen. In de teaser staat ook de tekst “Every Fold reveals a possibility”. Foto’s van het toestel zijn nog niet opgedoken. Waar we wel beelden van hebben is de Motorola Signature. Dat toestel kwam van de week ook in het nieuws.