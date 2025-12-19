Close Menu
    dinsdag 23 december
    Trending
    Motorola Razr 50 header
    Nieuws

    ‘Motorola komt met nieuwe foldable als concurrent voor Galaxy Z Fold 7’

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Het lijkt erop dat Motorola een grote aankondiging voorbereidt. Zagen we eerder al de Motorola Signature, meldt een nieuw bericht nu een nieuwe foldable. Met een nieuwe formfactor voor de fabrikant, gaat Motorola de strijd aan met toestellen als de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Google Pixel 10 Pro Fold.

    Nieuwe foldable op komst van Motorola

    Er komt een nieuwe vouwbare telefoon aan van Motorola. De fabrikant laat dit weten in een kerstpakket dat is uitgestuurd naar een Amerikaanse tech-journalist, zo staat op X. In het pakket zit een teaser naar een nieuwe smartphone. Iets wat lijkt op een notitieboekje, toont de tekst “Unfold new possibilities” op de voorkant. Dit laat weinig aan de verbeelding over. De vorm van het boekje is ook precies zoals we andere foldable telefoons kennen, maar die we nog niet eerder zagen bij Motorola. Het merk heeft al wel bijvoorbeeld de Razr 60 Ultra.

    Teaser Motorola foldable

    Motorola zal met de nieuwe vormfactor de strijd aangaan met concurrenten zoals de Pixel 10 Pro Fold van Google en de Galaxy Z Fold 7 van Samsung. De nieuwe Motorola klap je open als een boek, zoals bij die twee modellen. In de teaser staat ook de tekst “Every Fold reveals a possibility”. Foto’s van het toestel zijn nog niet opgedoken. Waar we wel beelden van hebben is de Motorola Signature. Dat toestel kwam van de week ook in het nieuws.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Motorola Edge 70 review: mag het iets dunner zijn?!
    Motorola Edge 70 review: mag het iets dunner zijn?!22/11/2025
    ‘Motorola werkt aan Moto Tag 2 en krijgt nieuwe kleuren’
    ‘Motorola werkt aan Moto Tag 2 en krijgt nieuwe kleuren’16/12/2025
    Motorola Moto Buds Loop review: open gehoor met helder geluid
    Motorola Moto Buds Loop review: open gehoor met helder geluid11/10/2025
    ‘Nieuwe stijlvolle Motorola gaat strijd aan met OnePlus 15R’ (renders)
    ‘Nieuwe stijlvolle Motorola gaat strijd aan met OnePlus 15R’ (renders)11/12/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp