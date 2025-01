De vergeten telefoon: Sony Ericsson W705

Walkman-telefoons zijn in vele soorten en maten uitgebracht door Sony Ericsson. Zo ook in 2008. Toen werd door de Japanse fabrikant de Sony Ericsson W705 uitgebracht. Een telefoon met een strak ontwerp en echte walkman-functies.

Sony Ericsson W705

Sony Ericsson heeft in de jaren ’00 de nodige telefoons uitgebracht. Telefoons in vele series. Zo was er de Walkman-serie, maar ook de C-reeks met de Cybershot modellen, gericht op het maken van mooie foto’s. De W-serie bestond uit toestellen, gericht op muziek, waarbij de ‘W’ stond voor Walkman. In 2008 werd de Sony Ericsson W705 gepresenteerd. Opvallend was dat het destijds vrij normaal was dat een toestel pas maanden later in de winkels lag. Zo werd ook deze W705 in oktober 2008 gepresenteerd, en pas in maart 2009 in de winkel gelegd.

De Sony Ericsson W705 was een slider-phone, ofwel een schuiftoestel. Het toestel werd beoordeeld als een toestel dat uitstekend geschikt was om van je muziek te genieten. Ook werd een goed beoordeelde hoofdtelefoon meegeleverd. Wel miste een 3,5 millimeter aansluiting voor een andere headset. Voor het maken van foto’s was er een 3,2 megapixel camera.

Het toestel was voorzien van een behuizing met een geborsteld metalen afwerking. De toetsenindeling kon je herkennen aan andere toestellen van het Zweedse merk. Er was een 2,4 inch scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Sony Ericsson gaf het toestel 120MB aan opslagruimte, wat je uit kon breiden met een geheugenkaart van maximaal 8GB. Dit diende wel een speciale M2-geheugenkaart te zijn.

Aan boord van het toestel zagen we ook WiFi, net als HSDPA en DLNA. Middels de SenseMe functionaliteit in de muziekspeler, kon de gekozen muziek afgestemd worden op je stemming. Op de telefoon was ook een YouTube-toepassing geïnstalleerd, voor het bekijken van filmpjes. De prijs van de telefoon kwam uit rond de 250 euro.



Sony Ericsson W705 samengevat in 3 punten