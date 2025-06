De iPhone SE is inmiddels alweer 9 jaar oud. De smartphone verscheen in 2016. Met de SE-modellen bood Apple een telefoon aan die goedkoper moesten zijn, en daardoor toegankelijker voor iedereen. Vandaag bespreken we de iPhone SE in ‘De vergeten smartphone’.

Apple iPhone SE

Met de afkorting SE, brengt Apple sinds 2016 een nieuwe reeks telefoons uit. Dit zijn smartphones die meer toegankelijker moesten zijn voor iedereen, mede door de lagere prijs die de fabrikant hiervoor rekende. De eerste telefoon in deze serie was de iPhone SE, waarbij SE voor Special Edition stond. Het design van de eerste generatie leek op de iPhone 5s, welke in 2015 verscheen, qua specificaties leek het weer meer op de iPhone 6s, uit hetzelfde jaar als de SE.

De Apple iPhone SE had een Apple A9-chipset, een vingerafdrukscanner in de home-button en ook assistent Siri was aanwezig. In tegenstelling tot bij de duurdere modellen, ontbrak het aan 3D Touch. Dit was een functie om de drukgevoeligheid van het scherm te gebruiken voor extra functionaliteit. De iPhone SE was lekker compact en had de afmetingen 123,8 x 58,6 x 7,6 millimeter. Het gewicht kwam uit op slechts 113 gram.

Aan boord van de iPhone SE was een 4,0 inch scherm, dat een resolutie bood van 1136 x 640 pixels. De smartphone kwam met iOS 9.3 en werd bijgehouden tot en met iOS 15.8. Voor de opslagruimte kon gekozen worden uit 16GB, 32GB, 64GB of 128GB. Het werkgeheugen was altijd 2GB. De camera telde 12 megapixel en er was een 1,2 megapixel front-camera. De accucapaciteit kwam uit op 1624 mAh.

Apple bood met de iPhone SE een hoge kwaliteit smartphone, maar de selfiecamera werd vanwege zijn lage resolutie wel bekritiseerd. De camera aan de achterkant werd wel weer positief ontvangen. Het ontwerp en iOS was bekend terrein en de batterijduur gooide hoge ogen. In de jaren erna kwam Apple met nog meer iPhone SE-modellen. De meest recente is de iPhone 16e, waarbij Apple afscheid heeft genomen van de iPhone SE-naam. De iPhone SE uit 2016 kwam uit voor een bedrag rond de 500 euro.



Apple iPhone SE in 3 punten