De 10 beste parkeer-apps vergeleken: welke is het goedkoopst?

Applicaties om mobiel te parkeren zijn er in vele soorten en maten. De ene rekent een flink bedrag aan transactiekosten, de andere is weer gratis. DroidApp doet onderzoek naar de beste parkeer-app, en zet daarbij ook de prijzen voor je op een rij.

De beste parkeer-app

De tijd dat je een parkeerterrein opreed en als eerst naar het betaalautomaat moest lopen, is voor een grote groep automobilisten verleden tijd. We zetten de auto in een vak en starten de parkeersessie in een app. Het aanbod van parkeer-apps is gigantisch en verschillende bekende apps (denk aan Parkmobile en Park-Line) zijn opgeslokt door grote spelers. Toch is er nog aardig wat te kiezen en zijn er soms grote verschillen tussen parkeer-apps. DroidApp is hier dieper ingedoken. Welke parkeer-app is het goedkoopst, en welke het best?

We hebben voor ons artikel een selectie gemaakt met de meest populaire parkeer-apps. We zetten de voor- en nadelen op een rijtje, en maken een overzicht van de kosten.

EasyPark

De bekendste parkeer-app is EasyPark. Een groot voordeel is dat de applicatie werkt in binnen- en buitenland. Zo heb ik zelf al eens in Slovenië en in Zweden geparkeerd, maar ook in Nederland, zonder dat er een aparte app geïnstalleerd hoeft te worden. In Nederland kent EasyPark een uitgebreide dekking. De applicatie is gebruiksvriendelijk en duidelijk. Voordat je de parkeersessie start, zie je direct wat de servicekosten zijn. En die zijn bij EasyPark niet mals. Sinds 1 mei 2025 rekent EasyPark 15 procent aan transactiekosten, met een minimum van 0,19 eurocent. Zeker als je wat langer parkeert, kan dit flink oplopen. Er geldt een maximum van 7,00 euro aan transactiekosten. Parkeer je veel vaker, dan kun je voor 4,99 euro per maand EasyPark Go nemen, waardoor je geen servicekosten nog betaalt. Je mag maximaal 1 kenteken toevoegen.

Transactiekosten EasyPark: 15 procent, maximaal 7,00 euro

Yellowbrick

Een andere bekende aanbieder is Yellowbrick. Deze applicatie is inmiddels ook eigendom van EasyPark, maar is (nog?) wel een op zichzelf staande app. Verspreid over Nederland kun je vrijwel overal terecht met Yellowbrick. Een voordeel is dat je ook op ParkBee-terreinen kunt betalen met Yellowbrick. Verder kun je in verschillende parkeergarages terecht met de app. Bij Yellowbrick betaal je 49 eurocent per transactie, bovenop de parkeerkosten. Een abonnement is er ook, dan betaal je 3,99 euro per maand, waardoor je geen transactiekosten meer betaalt bij een parkeersessie. Er zijn geen extra kosten bij het toevoegen van een extra kenteken.

Transactiekosten Yellowbrick: 0,49 eurocent per sessie

ANWB Onderweg

Via de applicatie van ANWB Onderweg kun je ook mobiel parkeren. Hiervoor moet je lid zijn van de ANWB. Via ANWB Onderweg parkeer je met Yellowbrick, maar dan wel tegen lagere kosten. De werking is dus vrijwel vergelijkbaar met dat van Yellowbrick. Je betaalt een bedrag van 33 eurocent aan transactiekosten, waardoor dit 16 eurocent lager is dan bij Yellowbrick zelf. Ook krijg je een lopende notificatie te zien, zodat je weet of je nog geparkeerd staat. Handig, want zo hoef je niet teveel te betalen. Er is geen abonnement beschikbaar. Het is mogelijk om extra kentekens toe te voegen.,

Transactiekosten ANWB Parkeren: 0,33 eurocent per sessie

Tango

Tango ken je waarschijnlijk al van de tankstations. Het bedrijf heeft ook de Tango app. Deze kun je gebruiken voor korting bij het tanken. Een voordeel van de parkeer-app van Tango is dat je zonder extra kosten, extra kentekens kunt toevoegen aan je account. Handig als je met meerdere auto’s parkeert. Tango rekent op dit moment 0,20 eurocent aan transactiekosten. Wel is het wat onduidelijk of dit in de toekomst gaat veranderen. Tango spreekt namelijk over een korting van 10 cent op deze kosten. Deze liggen normaal dus op 30 eurocent. Wel liggen de transactiekosten al sinds het begin op het bedrag van 20 cent. Parkeren met Tango werkt in meer dan 130 plaatsen verspreid over Nederland. Je kunt ook per sessie aangeven dat je deze wilt declareren en je kunt via de app sparen voor korting op parkeren.

Transactiekosten Tango parkeren: 0,20 eurocent per sessie

Flitsmeister

De app van Flitsmeister ken je al voor de weergave van flitsers en files. De applicatie is eerder al uitgebreid met een parkeerfunctie. Gebruik je de betaalde versie van de app, dan kun je ook een parkeersessie starten via Android Auto of Apple CarPlay. Tevens kan de app je een notificatie geven als je wegrijdt. Je kunt daar vanuit direct de parkeersessie stoppen. Je kunt gratis extra kentekens toevoegen aan de Flitsmeister app. De transactiekosten zijn €0,35 per parkeersessie. Je kunt deze betalen middels een automatisch incasso of met de creditcard. In Nederland werkt de app in een groot aantal Nederlandse plaatsen. Daarnaast kun je met Flitsmeister ook in België parkeren.

Transactiekosten Flitsmeister parkeren: 0,35 eurocent per sessie

Gaiyo

Een minder bekende app is Gaiyo. Deze applicatie bundelt alles rondom mobiliteit. Zo kun je ermee parkeren, maar vind je ook deelfietsen en deelauto’s terug in de app. Dit geldt ook voor deelscouters, waarvan je direct de locaties terug kunt vinden in de Gaiyo app. In meer dan 100 gemeenten kun je terecht met de Gaiyo app om te parkeren. Je kunt gratis kentekens toevoegen en je krijgt elk uur een parkeer-alert, zodat je transactie niet stilletjes doorloopt. Tevens kun je terecht bij ParkBee met Gaiyo. Je betaalt 0,25 eurocent aan transactiekosten. Een abonnement is niet beschikbaar voor als je vaker parkeert.

Transactiekosten Gaiyo parkeren: 0,25 eurocent per sessie

Rabo Parkeren

Via de Rabo App kunnen klanten van de Rabobank parkeren. De dienst is dus niet voor iedereen te gebruiken. Je kunt gratis kentekens toevoegen en voor een parkeersessie betaal je €0,19 aan transactiekosten. De applicatie geeft je verder de mogelijkheid om met één druk op de knop je geparkeerde auto weer terug te vinden. Je kunt de app in bijna alle Nederlandse gemeentes gebruiken, maar niet in garages, achter slagbomen of op P+R terreinen.

Transactiekosten Rabo parkeren: 0,19 eurocent per sessie

TanQyou Park

Met TanQyou Park kun je voor een bedrag van 25 eurocent aan transactiekosten parkeren in Nederland, bij meer dan 150 gemeentes, waarbij je ook kunt kiezen voor een abonnement van 2,00 euro per maand. Bij zo’n abonnement betaal je geen transactiekosten meer per parkeersessie. De prijs van een abonnement ligt dus lager dan bij andere apps. De app laat je gratis kentekens toevoegen. Zakelijke gebruikers kunnen ook zakelijk parkeren met de TanQyou app.

Transactiekosten TanQyou: 0,25 eurocent per sessie

Q-Park app

Een interessante applicatie is de app van Q-Park. Deze applicatie rekent namelijk als enige geen transactiekosten. Hierdoor betaal je alleen de kosten voor het parkeren zelf. De Q-Park app kan gebruikt worden in meer dan 150 parkeergarages van het bedrijf zelf, waarbij je dus direct binnenrijdt met kentekenherkenning, en ook niet langs het betaalautomaat hoeft. Straatparkeren kan ook met de app in Nederland. Een nadeel is dat je geen seintje krijgt van een lopende parkeeractie, dit moet je dus zelf in de gaten houden.

Transactiekosten Q-Park parkeren: gratis

Stadsparkeren

Je kunt de app van Stadsparkeren gebruiken om te parkeren op straat in bijna heel Nederland. Tevens kun je in sommige parkeergarages terecht om gebruik te maken van kentekenparkeren. Je betaalt 0,30 eurocent aan transactiekosten, of 2,50 euro per maand, per kenteken voor een abonnement. Gebruikers van Stadsparkeren kunnen gratis kentekens toevoegen.

Transactiekosten Stadsparkeren: 0,30 eurocent per sessie

Welke parkeer-app gebruik jij?

Welke parkeer-app gebruik jij het liefst om te parkeren? Laat een reactie achter onder het artikel.

Benieuwd naar meer onderzoeken en specials van DroidApp? Wat denk je van onze uitgebreide weer-app test, waarin we maandenlang onderzoek hebben gedaan naar de meest accurate weer-app.