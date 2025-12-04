Binge app: je persoonlijke streaminggids voor alle streamingdiensten

Met de Binge app heb je echt een top-app op je toestel, als je van series en films houdt. Je krijgt een overzicht met de content op alle streamingdiensten. Je kan ook een filter instellen en meldingen krijgen.

Binge

Ben je een liefhebber van films en series, dan is de Binge app het installeren waard. Deze applicatie geeft je een overzicht van de films en series op alle streamingdiensten. Je krijgt kijktips van de redactie en je kunt ook zelf filters aanmaken. Los van tips kun je ook de zoekfunctie gebruiken. Wil je de complete functies van de app te gebruiken, dan dien je wel een gratis account aan te maken.

Via een filter geef je aan van welke streamingdiensten je gebruik maakt, zo krijg je alleen de resultaten die nuttig zijn voor je. Daarnaast kan je ook genres aangeven, wat het zoeken naar een serie of film nog makkelijker maakt. In het overzicht zie je verschillende kijktips, met een score van IMDB, maar kan je ook een korte omschrijving vinden, een trailer bekijken en nog meer informatie vinden. Als je uit de resultaten iets leuks ziet, kan je deze toevoegen aan je kijklijst.

Naast de eerder genoemde handige functies heb je ook een mogelijkheid om herinneringen in te stellen. Zo mis je niet wanneer er een nieuw seizoen van je favoriete series beschikbaar is. Ook kun je een film- of serietip delen met vrienden. Uiteraard werkt de dienst ook met populaire diensten als Videoland, Netflix, Amazon Prime Video en anderen.

