MedApp: alles voor je medicijnen in één applicatie

Een handige app die we deze week met je delen is MedApp. Deze app bundelt alle informatie over je medicatie. Niet alleen kun je herinneringen instellen, je kunt bijvoorbeeld ook erin bijhouden hoeveel voorraad van je medicatie je nog hebt.

MedApp

Voluit heet de app MedApp Apotheek, een applicatie die alle informatie en nuttige zaken bundelt als je medicatie slikt. Via de applicatie kun je bijhouden welke medicatie je slikt, en je kunt desgewenst op de nodige tijden een melding ontvangen. Zo vergeet je niet snel meer dat het tijd is om medicatie in te nemen.

In de applicatie kun je aangeven welke medicijnen je in huis hebt, en wanneer je er eentje hebt ingenomen, kun je dit eenvoudig afvinken in de app. Op die manier kun je via de MedApp ook je voorraad bijhouden. Is het nodig om de voorraad bij te vullen, dan geeft de toepassing je hier een seintje van.

Via de MedApp kun je ook een medisch dagboek bijhouden. Je kunt bijvoorbeeld noteren welke bijwerkingen je ervaart, maar ook welke klachten er zijn opgetreden. Een andere mogelijkheid is om notities te maken in dit dagboek.

Met sommige apotheken kun je ervoor kiezen om medicijnen direct te bestellen via de applicatie, en deze gratis te laten thuisbezorgen. Ook in de avond en met spoed. Tevens kan de MedApp overweg met herhaalrecepten en kun je persoonlijk advies vragen met een apotheker.

MedApp geeft aan dat de gegevens beveiligd op worden geslagen. De functionaliteit is en blijft gratis. Voordat je de app gebruikt, maak je eerst een account aan. De MedApp kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.