Q-Park app laat je zonder transactiekosten op straat parkeren

Met de flinke prijsverhoging bij EasyPark groeit de interesse bij gebruikers naar een alternatief. De app van Q-Park belooft dat je kan parkeren op straat zonder transactiekosten. Daarbij kun je de applicatie ook gebruiken om in de parkeergarage van het bedrijf te staan. Wat kan de Q-Park app allemaal?

Q-Park app

In de hitlijsten van de Google Play Store (en Apple App Store) groeit de populariteit van de Q-Park app. Deze applicatie kan gratis gedownload worden uit de downloadwinkels, en is bedoeld voor degenen die graag mobiel parkeren. Dat de app ineens zoveel meer populairder wordt, komt door het nieuwe prijsbeleid van parkeer-app EasyPark.

De Q-Park app werkt niet in alle landen. Als we kijken naar de landen waarin je de applicatie kunt gebruiken, zijn dit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Ierland en Frankrijk. Je kunt de app in meer dan 150 parkeergarages gebruiken, maar straatparkeren met de app werkt alleen in Nederland. Je betaalt achteraf en anders dan bij andere concurrenten; zonder transactiekosten. Veel partijen rekenen een bedrag van rond de 0,30 eurocent, sommigen iets minder, sommigen beduidend meer. Het achteraf betalen kan middels iDEAL of met een creditcard.

Bij parkeergarages kun je kiezen voor ‘kentekenherkenning’. Hierbij gaat de slagboom automatisch open als je kenteken gelezen wordt. Op deze manier kun je in- en uitrijden in de garages van Q-Park, zonder dat je naar een betaalautomaat hoeft. In de applicatie is ook ruimte voor de abonnementen die je hebt lopen bij het bedrijf. Je vindt uiteraard ook de actieve parkeersessies en de geschiedenis.

Een nadeel van de Q-Park app is wel dat je geen notificatie ziet tijdens je parkeersessie, iets wat andere applicaties wel bieden. Je moet dus niet vergeten om je parkeersessie nog te beëindigen, anders wordt het alsnog een duur grapje.

