GasAll: handige app toont brandstofprijzen (en meer) in Spanje

Vertrek je binnenkort naar de zomerzon in Spanje? De prijs voor een liter benzine of diesel kan flink verschillen tussen Spaanse tankstations. De GasAll app is daarmee erg handig als je niet teveel wil betalen voor peut.

GasAll toont brandstofprijzen in Spanje

Uit eerdere cijfers blijkt dat zo’n twee miljoen Nederlanders afreizen naar Spanje voor vakantie. Om te overwinteren, of om te genieten van de zomer. Niet heel vreemd, Spanje heeft ontzettend veel te bieden. Ga je met de auto, of huur je in Spanje een auto, dan wil je waarschijnlijk niet teveel geld betalen aan de brandstof. Gelukkig is daar de app GasAll voor. Deze komt goed van pas tijdens een vakantie in Spanje.

GasAll doet meer dan alleen de brandstofprijzen tonen. Wanneer je de applicatie voor het eerst opent, krijg je een scherm te zien met extra opties. Zo kun je aangeven welk type brandstof je tankt (soort benzine, diesel of autogas), je tankinhoud en het gemiddelde verbruik van je auto.

Bij het kiezen van een tankstation, zie je de afstand, en wat aan euro’s brandstof kost om daar te komen. Daaronder zie je informatie over wat je zal besparen in vergelijking met de prijs van een gemiddeld tankstation; of wat je juist meer betaald dan gemiddeld, als je een duur tankstation kiest. Je kunt ook aangeven dat je bij een tankstation recht hebt op korting. Tankstations kun je als favoriet markeren om ze later nog eens terug te vinden, en je kunt er direct naartoe navigeren.

De tankstations vind je terug op de kaart, maar je kunt ook zoeken op locatie. Met kleuren wordt duidelijk wat de prijsstelling is van het tankstation. Zo betekent groen dat je goedkoop je vol tank kunt gooien, en bij rood dat dit een stuk meer kost. Bij een pompstation kun je ook de prijshistorie zien van wat het een week geleden was en tot een jaar terug.