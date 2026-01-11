Sony Ericsson heeft een grote naam opgebouwd met toestellen in verschillende segmenten. Van cameraphones tot de Walkman-toestellen: deze fabrikant bood het. De opvallende Sony Ericsson Xperia Ray sprak een ander segment aan, en kwam uit in 2011. We bespreken hem vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Sony Ericsson Xperia Ray

Sony is inmiddels in de smartphonemarkt maar een kleine speler. Toch geeft het bedrijf niet op. Enkele jaren geleden was het merk een stuk populairder. Sterker nog: het merk was niet uit het straatbeeld weg te denken. Als eerst met verschillende ‘normale’ telefoons, zoals de Walkman-telefoon of de Cybershot, waarbij de focus lag op de camera. Sony Ericsson wist altijd wel stijlvolle toestellen uit te brengen met een eigen key-feature. De eerste Android-telefoon van het merk was de Sony Ericsson Xperia X10, en later volgden nog meer toestellen. In 2011 kwamen ook enkele Android-toestellen uit. Denk aan de Xperia Arc en de Xperia Ray. Die laatste bespreken we vandaag in onze rubriek.

Met de Sony Ericsson Xperia Ray richtte de fabrikant zich op het hogere middensegment, maar dan in een wat meer compacter jasje. Het toestel was daarmee geliefd onder gebruikers die gericht waren op specificaties van een bijna-premium toestel, maar dan met een kleiner scherm. Het LCD-scherm had een grootte van 3,3 inch en bood een resolutie van 854 x 480 pixels. De afmetingen van het toestel waren 111 x 53 x 9,4 millimeter en het gewicht kwam uit op 100 gram. Hierdoor was het een lekker compact, licht toestel. Onder het scherm zaten de touch-sensitive toetsen, die afgescheiden werden met een home-button die stijlvol ontworpen was met een halve cirkel. Hierin zat ook de LED-notificatie, welke kon oplichten bij een nieuwe melding, tijdens het laden of wanneer deze volledig opgeladen was.

De single-core Snapdragon S2 chipset van Qualcomm was aanwezig in het toestel, net als 512MB aan werkgeheugen en 1GB aan opslagruimte. Gelukkig kon je dit uitbreiden met een geheugenkaart, want van de beschikbare opslagruimte bleef nog minder dan de helft over voor de gebruiker. De rest werd opgesnoept door het systeem. Voor het maken van foto’s bood de Sony Ericsson een 8 megapixel camera. Opvallend was dat de flitser niet automatisch afging bij donkere omstandigheden. Deze moest je vooraf ‘aanzetten’. Aan de voorzijde moest je het met een mindere kwaliteit doen; daar was een 0,3 megapixel VGA-camera geplaatst. Sony Ericsson leverde de Xperia Ray met Android 2.3 Gingerbread, waarna de telefoon tot en met Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich werd bijgehouden met updates. De accucapaciteit kwam uit op 1500 mAh.

Sony Ericsson voorzag de Xperia Ray van verschillende merkspecifieke eigenschappen. Zo was TrackID standaard voorgeïnstalleerd op de smartphone. Deze tool was eerder al op vele niet-smartphones van het merk te vinden. Ook SensMe was geïnstalleerd. Hiermee kon je muziek automatisch geanalyseerd worden, waarna middels speciale afspeellijsten passende muziek werd gecombineerd, voor bijvoorbeeld je stemming of het tempo dat je wilde horen.

Bij het publiek wist de Sony Ericsson Xperia Ray een goede indruk achter te lagen. Het scherm werd goed beoordeeld, net als de batterijduur van de telefoon. Sommigen vonden het gemis van de HDMI-poort, die wel op bijvoorbeeld de Arc zat, een minpunt. Ook zorgde het kleine scherm regelmatig voor typfouten. De software was net als bijvoorbeeld de X10 voorzien van TimeScape, waarmee je door je social-media updates kon scrollen. De Xperia Ray kwam uit in het zwart, wit, goud en roze voor een prijs van zo’n 300 euro.

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