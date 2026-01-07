Motorola Razr Fold aangekondigd: foldable met nieuw ontwerp

Motorola gaat los met aankondigingen vandaag. Zagen we eerder al de Signature, is het vandaag de beurt aan de Motorola Razr Fold. Het is een foldable met een nieuw ontwerp voor het merk. Het bedrijf zal de strijd aangaan met Samsung en Google.

Motorola Razr Fold

Nadat we vandaag al de nieuwe Motorola Signature kregen te zien, is er ook uitbreiding voor de Razr-familie. Niet in de vorm van een clamshell, maar in de vorm van een bekende formfactor. De nieuwe Motorola Razr Fold komt eraan, welke de strijd aan zal gaan met de Galaxy Z Fold 7 en de Pixel 10 Pro Fold. Interessant is dat je het model van Motorola kunt bedienen met een stylus. Ook bij dit toestel zien we de samenwerking met Pantone terug, waarbij het toestel beschikbaar komt in Blackened Blue en Lily White.

De Motorola Razr Fold krijgt aan de voorzijde een 6,6 inch beeldscherm, terwijl er opengeklapt een 8,1 inch paneel tevoorschijn komt. Op het gebied van fotografie biedt de telefoon drie 50 megapixel-lenzen. Dit is een hoofdlens, een 3x periscoop telelens en een groothoeklens. Filmen kan in 8K en er is ondersteuning voor optische beeldstabilisatie (OIS). De front-camera telt 32 megapixel. In het grote scherm is nog een 20 megapixel camera te vinden.

We vinden op het toestel de nodige AI-tools. Catch Me Up en Next Move zijn functies die je zullen helpen met de dagelijkse bezigheden en deze te organiseren. Helaas blijft de informatie erg beperkt en moeten we het doen met de tot nu toe bekende informatie. De fabrikant deelt geen releasedatum, geen prijs en geen verdere specificaties. Die zullen later volgen. Wel kunnen we je mededelen dat Motorola de Razr Fold ook in Nederland zal uitbrengen.