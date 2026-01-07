Motorola komt met stijlvolle high-end: dit is de Motorola Signature

Motorola heeft tijdens de CES in Las Vegas een nieuw boekje opengedaan. En in dat boekje, staan een hoop nieuwe producten. De eerste in de rij is de Motorola Signature, een nieuwe high-end smartphone met een stijlvol ontwerp. Het merk spreekt over de ultra-premium-lijn.

Motorola Signature

Motorola heeft het nieuwe jaar afgetrapt met nieuwe producten, waarbij het inzet op de Motorola Signature; een nieuwe smartphone, met een nieuwe naam. Het toestel kenmerkt zich door een dikte van 6,99 millimeter, met een gewicht van 186 gram en een behuizing van aluminium, met een textiel-geïnspireerde afwerking. Uiteraard wordt voor de kleuren weer samengewerkt met Pantone. Er is een Pantone Carbon kleur (donkerblauw) en Pantone Martini Olive (bruin). In navolging op de Motorola Edge 70, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Motorola Edge 70 review, volgt dus een nieuw dun toestel van de fabrikant.

De telefoon zal voor een periode van 7 jaar updates krijgen. Dit geldt voor zowel beveiligingsupdates als Android-updates. Het is voor het eerst dat Motorola een smartphone zolang van updates voorziet. Tevens zijn er aanvullingen voor de software. De Concierge-experience moet helpen met hotels, reistips, restaurants en meer.

Motorola voorziet de nieuwe Motorola Signature van een triple-camera. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 50 megapixel groothoeklens met een beeldhoek van 122 graden en een 50 megapixel periscoop-telelens met de optie met 3x optische zoom. De camera aan de voorzijde telt ook 50 megapixel. Motorola belooft de nodige verbeteringen voor de camera. Onder andere is gewerkt aan de beste Instagram-integratie zodat je alles uit de beelden kunt halen, zonder kwaliteitsverlies. Tevens is gewerkt aan de beste beeldkwaliteit; zowel voor video als voor fotografie. Dit moet zorgen voor nog meer dynamische range en rijkere kleuren. Daarbij is er gewerkt aan verbeteringen voor Super Zoom Pro, om ook ingezoomd scherpe beelden te krijgen. Tevens belooft Motorola dat je nog betere macrofoto’s kunt maken met het toestel.

Aan boord van het toestel vind je de Snapdragon 8 Gen 5 chipset. Er is 12/16GB aan RAM-geheugen beschikbaar, samen met 256GB/512GB/1TB aan opslagruimte. De beschikbaarheid hiervan kan wisselen per regio. Een nieuw koelsysteem moet ervoor zorgen dat het toestel koel blijft wanneer er veel van gevraagd wordt.

De Signature krijgt een 5200 mAh batterij, een zogenaamde silicon-accu die een hogere energiedichtheid heeft. Deze kan opgeladen worden met 90W of 50W draadloos. De smartphone biedt daarnaast speakers waarbij samengewerkt is met Bose, voor de beste geluidskwaliteit. Motorola voorziet de telefoon van een 6,8 inch AMOLED-scherm met een hoge maximale helderheid van 6200 nits. Deze biedt een 165Hz verversingssnelheid en 1,5K resolutie.

De smartphone zal dit jaar uitgebracht worden, ook in de Benelux, maar een releasedatum worden nog niet door Motorola gedeeld. De prijs komt uit op 999,99 euro.