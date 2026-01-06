Motorola Razr Fold, Moto Tag 2 en draagbare camera op foto’s uitgelekt

Motorola zal binnenkort nieuwe producten aankondigen. De fabrikant komt nu alvast in het nieuws met nieuwe producten. We zien op foto’s de nieuwe Motorola Razr Fold, de Moto Tag 2 en een draagbare camera.

Razr-serie wordt uitgebreid met Fold

De nieuwe Motorola Razr Fold komt eraan. Motorola bracht in voorgaande jaren al verschillende Razr-modellen uit, maar dit waren enkel klaptelefoons, zoals de Razr 60 Ultra. Het portfolio wordt nu uitgebreid met de Razr Fold, een toestel waarover we in de afgelopen weken al het één en ander over hebben gehoord. De telefoon wordt uit de doeken gedaan door Evan Blass, de leaker die beelden deelt van het nieuwe toestel.

Op de foto’s zien we een stijlvolle smartphone met het herkenbare Motorola-ontwerp. Deze vouw je open als een boek, en dus krijgt de Galaxy Z Fold 7 concurrentie, net als de Pixel 10 Pro Fold van Google (review). De smartphone verschijnt in een zilveren kleur en in het zwart. In de beelden die online gezet zijn, zien we de Razr Fold ook met een stylus van de fabrikant. Of deze accessoire standaard meegeleverd wordt, dat is niet bekend. Wel lijkt het erop dat Motorola de komst van de nieuwe foldable direct serieus aanpakt. Opvallend is de fysieke knop aan de linkerkant van het toestel. Deze geeft mogelijk toegang tot AI-functies.

Qua specificaties komen we verder niet veel meer te weten. Wel lijkt het toestel vrij dun te zijn; al is onduidelijk hoe dit precies zich verhoudt in vergelijking met de concurrentie. We verwachten vandaag of morgen de officiële aankondiging van Motorola. Daar gaan we nog meer producten zien, want er is meer uitgelekt.

Moto Tag 2

Motorola heeft ook nog de Moto Tag 2 in de pijplijn zitten. Deze kleurrijke tag kan gebruikt worden om je producten snel terug te vinden via de Google Vind Plek-app. De gadget lijkt sterk op die van de eerste generatie Moto Tag. Het is een concurrent voor de Apple AirTag en is volgens geruchten voorzien van UWB voor een preciezere locatiebepaling. Motorola zou de Moto Tag 2 uit willen brengen in een saliegroen en donkeroranje kleur.

Draagbare camera

Een ander interessant product die we van Evan Blass te zien krijgen, is een draagbare camera. Deze kun je dragen op je kleding middels een magneet, maar ook middels een koord om je nek. Wat de precieze mogelijkheden zijn van de camera, is gissen. Uiteraard gaan we ervanuit dat je ermee kunt filmen en foto’s kunt maken. Waarschijnlijk wordt het ook mogelijk om beelden snel over te zetten naar je smartphone.

Zodra er meer bekend is over de nieuwe producten van Motorola, houden we je natuurlijk op de hoogte. We verwachten namelijk ook de Motorola Signature. Die smartphone dook gisteren op.