‘Nieuwe Motorola Signature krijgt 7 jaar updates en specs van vlaggenschip’

Motorola komt binnenkort met een nieuwe aankondiging, waarbij de geruchten spreken over de Motorola Signature. Deze nieuwe telefoon moet voorzien zijn van vlaggenschip-specificaties en zeven jaar updates, zo luiden de laatste berichten. We praten je bij over de nieuwe telefoon.

Motorola Signature is onderweg

De naam ‘Signature’ komt opnieuw langs in de geruchtenmolen. Motorola werkt aan een toestel met deze naam, en vandaag kunnen we nieuwe details met je delen. Het lijkt namelijk een toestel te worden die overeenkomen met die van een echt vlaggenschip. Of dat ook het plan is van Motorola om de smartphone zo te positioneren, dat is nog niet helemaal helder. Uit nieuwe beelden, die gedeeld worden door Evan Blass, zien we dat het toestel vrij dun zal zijn. De leaker deelt ook een overzicht met de specificaties.

Motorola zal de Motorola Signature voorzien van een 6,8 inch LPTO AMOLED-scherm dat erg dunne schermranden lijkt te krijgen. Naar verluidt gaat het om een scherm-tot-bodyverhouding van 95 procent. In het scherm zit een ultrasone vingerafdrukscanner. Geruchten hebben het over ondersteuning voor een stylus, al ontbreekt hier verdere informatie over. Motorola geeft het toestel maximaal 16GB RAM en 1TB aan opslagruimte. Er is een 5200 mAh silicium-koolstofbatterij met 90W bedraad laden en 50W draadloos laden. Daarbij is er een triple-camera met in totaal drie 50 megapixel lenzen. Dit omvat een hoofdcamera, groothoeklens en een telelens met 3x zoom. Aan de voorzijde is eveneens een 50 megapixel front-camera te vinden.

Opvallend is dat dit alles in een behuizing van slechts 6,99 millimeter dikte zit. Eveneens opvallend is de software van de Motorola Signature. De smartphone zou namelijk zeven jaar updates krijgen, iets wat we nog niet eerder zagen bij de fabrikant. Het gaat hierbij om zowel beveiligingsupdates als Android-updates. Vanuit de doos draait het toestel op Android 16. Waar het verschil zit met een écht vlaggenschip, is de processor. Motorola kiest voor de Snapdragon 8 Gen 5, in plaats van de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Motorola wil de nieuwe smartphone ‘binnenkort’ aankondigen. En dat zou zomaar morgen, 6 januari zijn. Want daarover gaan al langer berichten. Het merk zou ook een nieuwe Razr foldable willen tonen.