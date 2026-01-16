Xiaomi kondigt nieuwe Redmi Note 15-serie en Buds 8 Lite aan

Xiaomi onthulde de Redmi Note 15-serie. Net als voorgaande 14-serie bestaat de reeks weer uit een hoop toestellen. In totaal gaat het om vijf nieuwe modellen in de Xiaomi Redmi Note 15 serie. De fabrikant belooft hierbij een mooie combinatie van duurzaamheid en geavanceerde cameratechnologie.

Redmi Note 15-serie en REDMI Titan Durability

De Redmi Note 15-serie is uitgerust met wat Xiaomi ‘REDMI Titan Durability’ noemt. Dit betekent verbeterde batterijprestaties, versterkte valbestendigheid en betere bescherming tegen stof en water. Dankzij de REDMI Titan Structure en Corning Gorilla Glass Victus 2 zijn de toestellen gecertificeerd voor valbestendigheid tot een hoogte van 2,5 meter.

Lange batterijduur

Bij alle Pro-modellen werkt de SiC-batterij samen met het Xiaomi Surge batterijbeheersysteem, waardoor 80 procent of meer capaciteit behouden blijft na 1.600 laadcycli. Volgens Xiaomi zelf komt neer op ongeveer zes jaar gebruik.

Display en audio

De twee Pro 5G-modellen beschikken over een 6,83-inch display, de overige modellen hebben allemaal een 6,77-inch display. Met een piekhelderheid tot 3.200 nits en 3840Hz PWM dimming bieden ze uitstekend zicht en oogcomfort.

De Pro-modellen bieden een 400 procent volume boost, terwijl de rest van de line-up een 300 procent boost heeft voor heldere audio. Alle modellen ondersteunen Google Gemini en Circle to Search met Google.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Het topmodel van de serie beschikt over een 6500 mAh silicium koolstof batterij met 100W HyperCharge en 22,5W reverse charging. De telefoon wordt aangedreven door het Snapdragon 7s Gen 4 mobiele platform en introduceert het Xiaomi IceLoop koelsysteem in de REDMI Note-serie.

Voor fotografie heeft de Pro+ 5G een nieuwe 200MP camera met de wereldwijde debuut van de 200MP HPE image sensor. Deze 1/1.4-inch sensor biedt 2x en 4x inzoomen op sensorniveau, vergelijkbaar met optische zoom. De Pro-modellen ondersteunen vijf brandpuntsafstanden van 23 millimeter tot 92 millimeter via één lens.

Een bijzondere feature is Xiaomi Offline Communication, waardoor spraakgesprekken over kilometers mogelijk zijn zonder netwerkdekking, dit zagen we ook al bij de Xiaomi 15T Pro. Voor bescherming tegen water en stof voldoet het toestel aan de IP66 en IP68 normen. Je kunt hem volgens de fabrikant zelf tot 24 uur lang op 2 meter diepte onderdompelen. Dankzij Wet Touch 2.0 blijft het display reageren, zelfs als het scherm of je vingertoppen nat zijn.

Redmi Note 15 Pro 5G

De Pro 5G heeft vergelijkbare specs als de Pro+ 5G, maar dan in een iets toegankelijkere prijsklasse. Ook dit model heeft de 200MP camera met HPE sensor, IP66 en IP68-certificering en de REDMI Titan Structure met Gorilla Glass Victus 2. De batterij is met 6580 mAh zelfs iets groter dan bij de Pro+ 5G. Deze versie is uitgerust met de MediaTek Dimensity Ultra 7400-chipset, snelladen gaat iets langzamer dan zijn broertje, met maximaal 45 watt. Ook is de bruine variant omgeruild voor een titanium ontwerp.

Redmi Note 15 Pro

Het Pro-model zonder 5G beschikt over een 6.500 mAh batterij en een 200MP camera. Dit model mist de waterdichte certificering van zijn duurdere broertjes, maar heeft wel de versterkte REDMI Titan Structure voor valbestendigheid.

Redmi Note 15 5G

De Redmi Note 15 5G is met 7,35 millimeter het dunste REDMI Note-apparaat tot nu toe, maar bevat toch een krachtige 5.520 mAh SiC-batterij. Dit model is uitgerust met een 108MP camera met 3x telefotoprestaties. Een mooi alternatief voor wie niet het hoogste van het hoogste nodig heeft.

Redmi Note 15

Het instapmodel van de serie beschikt over een 6.000 mAh batterij en een 108MP camera. Ook deze heeft de 3x optische telefotoprestaties en is voorzien van een MediaTek Helio G100-chipset. Voor de prijs krijg je hier een degelijke smartphone met een flinke accu.

Redmi Buds 8 Lite

Naast de telefoons introduceert Xiaomi ook de Redmi Buds 8 Lite. Deze instap-oortjes beschikken over een 12,4 millimeter driver en ondersteunen Bluetooth 5.4. De oortjes bieden tot 42dB hybride actieve ruisonderdrukking (ANC) en dual-mic AI ruisonderdrukking voor gesprekken.

De batterijduur bedraagt in totaal 36 uur met ondersteuning van de oplaadcase. Ze beschikken over dual-device connectiviteit, waardoor ze tegelijkertijd met bijvoorbeeld een telefoon en een laptop verbonden kunnen zijn. Deze in-ears hebben een adviesprijs van 22,99 euro gekregen.

Prijzen en beschikbaarheid

De prijzen van de Redmi Note 15-serie zetten we hieronder voor je op een rijtje:

Redmi Note 15 Pro+ 5G: vanaf €499,99

Redmi Note 15 Pro 5G: vanaf €399,99

Redmi Note 15 Pro: vanaf €299,99

Redmi Note 15 5G: vanaf €249,99

Redmi Note 15: vanaf €199,99

De Redmi Note 15-serie zal deze maand verkrijgbaar zijn.