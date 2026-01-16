Gmail-app krijgt vernieuwde Material 3 Expressive-widget

Google heeft een nieuwe update uitgebracht voor Gmail. Een grote update is het niet, maar wat er wel anders is: is de widget. Deze wordt namelijk verder verfijnd, waardoor deze prettiger moet zijn in het gebruik.

Verbeterde widget in Gmail

Gmail heeft een nieuwe widget gekregen. Gebruikers van de mail-app zien een nieuwe widget, welke nog steeds is voorzien van Material 3 Expressive. Dit ontwerp zien we steeds vaker terug in de apps van Google. De eerdere widget had deze interface ook al meegekregen, maar kon blijkbaar verder verfijnd worden. De widget bevat nu minder witruimte en de knop voor het opstellen van een mail is iets verkleind. Onderin de widget heb je toegang tot de berichtenbox en Google Meet.

Hierboven zie je de nieuwe interface rechts, links de vorige versie van de widget. De nieuwe versie van de widget toont ook het Gmail logo in de bovenhoek.