    zondag 18 januari
    Gmail-app krijgt vernieuwde Material 3 Expressive-widget

    Stefan Hage

    Google heeft een nieuwe update uitgebracht voor Gmail. Een grote update is het niet, maar wat er wel anders is: is de widget. Deze wordt namelijk verder verfijnd, waardoor deze prettiger moet zijn in het gebruik.

    Verbeterde widget in Gmail

    Gmail heeft een nieuwe widget gekregen. Gebruikers van de mail-app zien een nieuwe widget, welke nog steeds is voorzien van Material 3 Expressive. Dit ontwerp zien we steeds vaker terug in de apps van Google. De eerdere widget had deze interface ook al meegekregen, maar kon blijkbaar verder verfijnd worden. De widget bevat nu minder witruimte en de knop voor het opstellen van een mail is iets verkleind.  Onderin de widget heb je toegang tot de berichtenbox en Google Meet.

    Gmail widget

    Hierboven zie je de nieuwe interface rechts, links de vorige versie van de widget. De nieuwe versie van de widget toont ook het Gmail logo in de bovenhoek.

    Via 9to5Google

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

