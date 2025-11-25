Close Menu
    zaterdag 29 november
    Gmail introduceert nieuwe meldingen voor bijlagen op Android

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Wanneer je Gmail op je Android-toestel gebruikt, zal je opmerken dat er zo nu en dan verbeteringen worden doorgevoerd. Nu heeft maildienst Gmail een andere verbetering klaargezet. Meldingen van mailtjes die een bijlage hebben, worden verbeterd.

    Gmail verbetert notificaties met bijlagen

    Gebruik je Gmail, dan kan het zijn dat je binnenkort vernieuwde notificaties tegenkomt. Wanneer je een e-mail ontvangt met daarin een bijlage, dan wordt in de toekomst een miniatuur van die bijlage getoond, zodat je niet eerst heel de mail hoeft te openen. Je ziet dus direct wat er in de mail zit, al lijkt het vooralsnog alleen met afbeeldingen te werken, die als bijlage worden toegevoegd. In de notificatie zie je de foto in het groot, als je de melding open veegt.

    Gmail notificatie bijlage

    Foto via 9to5Google

    Bij andere bijlagen zijn wel andere verbeteringen doorgevoerd. Bij een document zie je het bestandstype en de bestandsnaam in de melding. Hoewel het visueel dus niet te zien is, zie je wel direct wat voor soort document er binnenkomt. Ondanks dat dit een handige verbetering is, is er ook een keerzijde. De previewtekst uit de mail verdwijnt in de nieuwe meldingen. Het is niet bekend of Google hier nog verbeteringen in doorvoert voor in de toekomst.

    De functie is bij een handjevol gebruikers beschikbaar, maar een brede uitrol lijkt nog niet gestart te zijn.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

