Nova Launcher wordt nieuw leven in geblazen, verwachtingen zijn hoog

Leek Nova Launcher eerder nog ten dode opgeschreven, lijkt er nu toch nog leven in de geliefde launcher te zitten. Een nieuwe partij, genaamd Instabridge, gaat de ontwikkeling van Nova Launcher hervatten en deelt ook enkele plannen. En die zijn niet allemaal gunstig voor de gebruikers.

Nieuwe plannen voor Nova Launcher

Was je teleurgesteld dat het over en uit leek voor Nova Launcher? Dan is er nu voornamelijk goed nieuws. Een nieuwe eigenaar achter Nova Launcher, genaamd Instabridge, deelt plannen voor de ontwikkeling van de populaire en geliefde launcher voor Android. Eind 2025 leek het erop dat de eigenaar destijds niet veel energie in de launcher wilde steken. De oprichter en bedenker van Nova Launcher vertrok en de toekomst werd onduidelijk. InstaBridge wil het dus over een andere boeg gooien.

Het bedrijf is van plan om Nova Launcher te blijven onderhouden. Niet alleen daarmee wil de nieuwe eigenaar doorgaan, maar ook wil het bedrijf energie steken in de doorontwikkeling van de launcher. Het is nog de vraag of InstaBridge de nieuwe versie open-source maakt. Dit was een wens van de oprichter, maar voormalig eigenaar Branch ging hier niet in mee. Naar verluidt zou de nieuwe eigenaar hier wel naar kijken. Tevens wordt benadrukt dat er geen gebruikersgegevens gedeeld worden, al zijn in de nieuwste versie nieuwe trackers te vinden. Deze zouden nodig zijn om beter te functioneren en het bedrijf zegt hierover transparant te zijn.

Om de ontwikkeling van Nova Launcher te kunnen financieren, zou gekeken worden naar verschillende opties. Gedacht wordt aan advertenties in de gratis versie van de launcher. Ook zou gekeken worden naar een betaalde versie. Voor degenen die eerder al Nova Prime hebben aangeschaft verandert er niets. Zo zal er geen reclame bij hen verschijnen en blijven ook de Prime-functies voor deze groep gebruikers beschikbaar.