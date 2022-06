Action Launcher 50: heel veel premium functies gratis

Action Launcher is een goed gevestigde naam in Android-land. De launcher is onder een grote groep gebruikers erg geliefd. Met Action Launcher 50 worden een hoop voorheen betaalde functies, gratis beschikbaar.

Action Launcher 50

Chris Lacy heeft een update uitgebracht voor zijn launcher; Action Launcher. De nieuwste versie van de toepassing krijgt een reeks nieuwe functies en mogelijkheden. Het belangrijkste nieuws; er gaat een sloopkogel door de betaalmuur, waardoor veel functies die voorheen betaald waren, voortaan gratis te gebruiken zijn.

De ontwikkelaar zelf zegt hierover;

“De freemium-implementatie van Action Launcher, waarbij betaalde functies beschikbaar kwamen middels in-app aankopen, is in het verleden verschrikkelijk geweest. Het was veel te agressief om mensen ertoe aan te zetten om een Plus-upgrade te kopen, wat een groot aantal mensen weg heeft gejaagd. De app was nauwelijks bruikbaar voor niet-betalende gebruikers”.

Met Action Launcher 50 wordt hiermee korte metten gemaakt en worden veel betaalde functies gratis beschikbaar gesteld. Dit moet de ervaring duidelijk verbeteren. Het zou gaan om 50 procent van de features. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe functies toegevoegd door de ontwikkelaar.

Nieuwe functies

Denk aan Action Search, dat een geavanceerde zoekmachine naar Android brengt. Deze geeft niet alleen resultaten van het internet, maar ook van het apparaat zelf. Daarnaast krijg je verschillende instellingen voor de Action Launcher die met een snelle zoekopdracht aangepast kunnen worden. Verder zijn er verbeteringen voor de zoekbalk en de zoekbalk. De changelog spreekt over het volgende;

• NEW: Greatly reduce features requiring Plus upgrade and make the app more appealing to non-paying customers.

• NEW: Action Search displays recently changed settings in its history, allowing one to tweak settings changes directly from the home screen.

• NEW: Add Search Target bar which displays at the top of Action Search results. Allows one to direct searches directly to popular services such as Wikipedia, YouTube, Play Store, etc.

• NEW: Settings displays dedicated search bar.

• NEW: Shortcuts to recently changed settings display at top of settings. Toggle on/off via “Help -> Recent settings”.

• NEW: Customize Action Search sources.

• NEW: “Open searches in browser” setting.

• NEW: Add initial Action Search suggestions that display if there’s no search history.

• NEW: Add Google Search shortcut to Quickbar’s quick select panel.

• NEW: Display Plus banner on settings toolbar.

• NEW: Add 10th wallpaper to 2022 Supporter Pack.

• IMPROVEMENT: No longer request WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission. The only code that used that was legacy backup code which has been disabled for more than a month.

• IMPROVEMENT: Revamp Help menu items, including adding FAQ link.

• IMPROVEMENT: Change picker settings UI to use a bottom sheet style picker.

• IMPROVEMENT: Increase max auto complete suggestions from 3 to 5.

• IMPROVEMENT: Improve algorithm for identifying settings items to display from an Action Search query.

• FIX: Squashed dock/search box on large tablets (thanks myculito#1992, Sid6Niner#5646, Grantman#1499 and others).

• FIX: Increase default workspace margin for devices with gesture navigation.

• FIX: Google search opens to google.com in a browser if the Google App is not available/disabled.

• FIX: Stability fix using composite emoji in Action Search (thanks ritsl#1461).

• FIX: Prevent opening widget picker when desktop is locked.