Nova Launcher sterft stille dood: is het einde verhaal?

Het lijkt over en uit te zijn met Nova Launcher. De zeer geliefde launcher op Android werd in 2022 overgenomen. Kevin Barry, de oprichter en oorspronkelijke ontwikkelaar heeft het bedrijf nu verlaten, zo blijkt uit een verklaring van hem. Wat betekent dit voor de toekomst van Nova Launcher?

Kevin Barry verlaat Nova Launcher

Nova Launcher is waarschijnlijk de meest populaire launcher voor Android. Grote groepen gebruikers zweren bij deze launcher die je over de huidige Android-interface kunt leggen. Met Nova Launcher kun je veel zaken personaliseren, zoals het aanpassen van iconen, widgets en thema’s. Verder kun je werken met aangepaste gebaren en snelkoppelingen instellen. Om nog dieper in te gaan om te personaliseren kun je werken met icon-packs, kleuren, slimme mappen en veel andere aanpassingen.

Maar het is nog maar de vraag hoelang je nog kunt genieten van Nova Launcher. In 2022 werd de launcher van Kevin Barry overgenomen door een analysebureau, genaamd Branch. Toen werd beloofd dat ze zich niet gingen bemoeien met de ontwikkeling van de launcher. In een vragenronde op Reddit beloofde de toenmalige CEO van Branch, Alex Austin, dat wanneer Kevin Branch zou verlaten, de code van Nova Launcher Open Source zou worden. Deze zou dan vrijgegeven worden aan de community.

Barsten in samenwerking

Veelbelovende beloftes dus, maar het is toch allemaal wat anders gelopen. In 2024 bleef alleen Kevin Barry nog als enige van het team, dat uit twaalf mensen bestond, over. Nu heeft Kevin Barry aangegeven niet langer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van Nova Launcher. Sterker nog; de ontwikkelaar is de afgelopen maanden bezig geweest met voorbereidingen voor de open source-versie en het opschonen van de codebase, maar Branch vroeg hem te stoppen met beide projecten.

De toekomst

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Branch zelf de applicatie nog gaat updaten, overigens is de laatste update van de stabiele versie van mei 2024, de laatste beta van juni 2024. Mocht er nog wel een update komen, is het nog maar de vraag of dit net zoveel verfijning en innovatie biedt, als dat Barry in de app stak. Voor nu verandert er voor de gebruikers van Nova Launcher niet veel, maar dit kan in de toekomst veranderen, als er bijvoorbeeld nieuwe Android-versies verschijnen.

In de Google Play Store zijn genoeg alternatieven te vinden. Onder andere Action Launcher is een geliefd alternatief. Welke launcher gebruik jij het liefst?