Nova Launcher 8 verschenen als bèta: Material You design en meer

Nova Launcer gaat al jaren mee in de wereld van Android. Nu is het tijd voor versie 8, die verschenen is als bèta, waarbij we verschillende nieuwe functies tegenkomen.

Nova Launcher 8 Bèta

Nog geen jaar geleden verscheen Nova Launcher 7 in de Google Play Store. Nu is de eerste stap gezet naar versie 8. Deze versie is uitgebracht als bèta waardoor we te weten komen aan welke functionaliteit is gedacht door de ontwikkelaars.

Nova Launcher 8 kenmerkt zich door ondersteuning van Material You. Hiermee worden kleuren die in de achtergrond voorkomen, doorgetrokken in de interface. We zien dit bijvoorbeeld terug in de zoekbalk en bij de instellingen.

Over de instellingen gesproken; dat scherm is ook helemaal vernieuwd. De screenshots laten de nieuwe interface hiervan zien. Het herontwerp moet ervoor zorgen dat de instellingen beter bedienbaar zijn en je kunt hiervoor ook de zoekfunctie gebruiken.

Changelog

De kleine changelog van de verbeteringen in Nova Launcher 8 Bèta hebben we hieronder voor je neergezet.

Material You – Custom color schemes based on wallpaper colors

Redesigned Nova Settings

New swipe left/right desktop gestures

Align Bottom immersive folders

Rebased on Launcher3 Android 12L

Android 13 fixes

Wil je aan de slag met Nova Launcher 8, dan kun je hier de APK downloaden via het officiële kanaal.