Nova Launcher brengt nieuwe bèta vol personaliseringsfuncties

Nova Launcher is een ontzettend populaire launcher voor Android. Nu is versie 8.0.4 Beta uitgebracht. Hierbij zien we verschillende verbeteringen in de personalisatie.

Nova Launcher 8.0.4 Beta

Een van de belangrijkste functies van Nova Launcher is de mogelijkheid om het uiterlijk van je Android-apparaat aan te passen. Met deze nieuwe update naar Nova Launcher 8.0.4 Beta kunnen gebruikers het startscherm verder aanpassen met behulp van dynamische thema’s. Dit betekent dat je de achtergrond, pictogrammen en accentkleuren van hun startschermen kunt wijzigen op basis van verschillende zaken.

De vijfde bèta maakt het mogelijk om nog meer te personaliseren. Houd een widget ingedrukt en pas specifiek daarvoor bijvoorbeeld de kleur aan. Verder kun je uit nog veel meer kleuren kiezen voor het Material You ontwerp. Zagen we eerder 12 kleuropties, zijn dat er nu 36.

Nova Launcher 8.0.4 Beta wordt uitgerold via het bètaprogramma. Je kunt deze downloaden van de website van Nova, of je aanmelden voor het programma via de Google Play Store.