Google stopt met Google Now Launcher voor Android

In de tijd van de Nexus hadden we de Google Now Launcher. De launcher werd aangekondigd met de Nexus 5, maar daar komt nu een eind aan. Google stopt met de launcher.

Einde verhaal voor Google Now Launcher

Google heeft bekend gemaakt dat het stopt met de eigen Google Now Launcher. De launcher stamt uit 2013, toen ook de Nexus 5 verscheen, niet te verwarren met de Nexus 5X. De focus bij Google’s eigen launcher lag op voorspellingen en gaf bijvoorbeeld in kaarten relevante resultaten weer, zoals we dat nu kennen van de Google Assistent. In 2016 werd de Google Now Launcher vervangen door de Pixel Launcher.

De Nexus 5X en Nexus 6P waren de laatste toestellen die geleverd werden met de Now Launcher van Google

Zeven jaar later vind Google het mooi geweest en zet een punt achter de eigen Google Now Launcher. Degenen die de verouderde launcher van Google nog gebruiken, worden via een melding hierop gewezen en worden verzocht om te zoeken naar een andere launcher voor hun Android-toestel. Eind april wordt de stekker definitief uit de Google Now Launcher getrokken. Als de gebruiker niets doet, wordt de standaard launcher geactiveerd. Kenmerkend voor de Now Launcher was bijvoorbeeld van Now on Tap.