Nova Launcher Beta 8 krijgt zoekintegratie voor Spotify, Twitch en meer

Een fijne verbetering wordt uitgerold voor Nova Launcher. De nieuwste bètaversie brengt een verbeterde zoekfunctie, waarmee je bijvoorbeeld door Spotify kunt zoeken. Ideaal.

Betere zoekfunctie in Nova Launcher

Er is een nieuwe update verschenen voor Nova Launcher. Het gaat om v8.0.6, een nieuwe bètaversie uit versie 8. Nadat in mei een update uitgebracht werd met voornamelijk bugfixes, is het nu de beurt aan een grotere update, waarbij de verbeterde zoekfunctie direct in het oog springt.

De zoekfunctie die je terugvindt in de Nova Launcher is namelijk een stuk geavanceerder gemaakt. Vanuit de zoekfunctie kun je direct de diensten Spotify en Twitch doorzoeken. Tevens biedt het vanaf nu de mogelijkheid om de systeemkalender te doorzoeken.

De changelog van de update is als volgt;

Immersive app search in Drawer (Nova Settings > Search)

Auto show keyboard when opening drawer (Above + Nova Settings > Drawer)

Frequently used shortcuts in drawer (Nova Settings > Drawer. Requires app usage permission))

Enhance search with integrations with Spotify, Twitch and system Calendar (Nova Settings > Search)

Additional contact actions

Wil je aan de slag met de nieuwe bètaversie, dan kun je hier de APK downloaden van de website van de ontwikkelaar. Je kunt je ook aanmelden voor het bètaprogramma via de Play Store.