Poco onthult nieuwe Poco M8 smartphones

Twee toestellen worden vandaag toegevoegd aan het portfolio van Poco. Het dochtermerk van Xiaomi presenteert de Poco M8 en de Poco M8 Pro. Beide modellen zijn interessant geprijsd en komen met interessante specificaties op de markt.

Poco M8-serie aangekondigd

Onlangs kwam de nieuwe Poco F8-serie, en nu is het tijd voor twee nieuwe devices in het middensegment. De smartphonefabrikant komt nu met de Poco M8 en de Poco M8 Pro. De twee modellen moeten het middensegment naar een hoger niveau tillen, waarbij de aandacht vooral uit is gegaan naar het gebruik van entertainment op de smartphone. Het Pro-model is daarnaast voorzien van een koelsysteem, zodat langdurig intensief gebruik geen probleem moet zijn voor de telefoon. We lichten de belangrijkste eigenschappen van de twee smartphones hieronder uit.

Poco M8

De Poco M8 biedt een 6,77 inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 houdt de boel draaiende, samen met 8GB RAM en 256GB/512GB aan opslagruimte. Je kunt het geheugen eenvoudig uitbreiden door een geheugenkaart te plaatsen. De Poco M8 krijgt van de fabrikant een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 2 megapixel dieptelens. De 20 megapixel front-camera laat je de selfies maken. Er is een 5520 mAh accu aanwezig, met ondersteuning voor 45W snelladen. Het toestel biedt een infraroodsensor, heeft IP65 certificering en een dun ontwerp van slechts 7,35 millimeter. Qua kleuren kun je uit dezelfde kleuren kiezen als bij de Poco M8 Pro. Het design is ook vrijwel gelijk, alleen zit de flitser in de rechteronderhoek, in plaats van de linkeronderhoek zoals bij de Pro.

Poco M8 Pro

Het topmodel in de serie is de Poco M8 Pro. Deze telefoon heeft een nog groter scherm; 6,83 inch; een 1,5K AMOLED-paneel. Er is de Snapdragon 7s Gen 4 chipset en 8/12GB aan werkgeheugen. De opslagruimte komt uit op 256GB/512GB. Ook hier zien we een dual-camera: maar dan met een 50 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel groothoeklens. Voorop zit een 32 megapixel selfie-camera. De telefoon is voorzien van een grote 6500 mAh siliciumkoolstof-batterij met 100W snelladen. De smartphone biedt IP68 certificering, een infraroodsensor en is leverbaar in het zilver, groen en zwart.

Beschikbaarheid

De nieuwe Poco M8-modellen komen binnenkort uit. De Poco M8 Pro begint bij een prijs van 349,90 euro, terwijl je de Poco M8 vanaf 269,90 euro kunt aanschaffen.