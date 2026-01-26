Instagram wijzigt beleid hashtags weer: nu maximaal 5 hashtags

Kun je maar een beperkt aantal hashtags gebruiken bij je post op Instagram? Het is goed mogelijk dat je ten prooi gevallen bent van een nieuwe test van Instagram. Waar eerder al een maximum werd getrokken met het maximale aantal hashtags dat gebruikt kan worden, is dat nu weer aangepast.

Maximaal 5 hashtags bij Instagram

Instagram was in het begin bedoeld om je foto’s te delen, en is ook op andere gebieden ontzettend populair. Zo kun je niet alleen je foto’s delen, maar kun je ook eindeloos de tijd besteden aan het kijken van filmpjes en Reels. Ook het ontdekken van nieuwe plekken voor bijvoorbeeld je volgende vakantie behoort tot de mogelijkheden. Zelf kun je ook deze berichten onder de aandacht brengen, en daarvoor zijn hashtags een erg handig hulpmiddel.

In december wist DroidApp te berichten dat er wijzigingen doorgevoerd waren bij Instagram. Een groep gebruikers kon maximaal 3 hashtags gebruiken. Dat was flink minder dan voorheen, toen je er nog gerust dertig bij kon plaatsen. In de afgelopen tijd zijn er echter meer wijzigingen doorgevoerd door de fotodienst en lijkt er getest te worden met een ander limiet. Voor deze gebruikers geldt een maximum aantal van vijf hashtags. Wil je er meer invoeren, dan krijg je een melding te zien.

Het is niet bekend waar Instagram op baseert dat je een maximum aantal hashtags kunt toevoegen. Niet ieder account lijkt ermee te maken te hebben. Het is goed mogelijk dat in de komende tijd weer andere wijzigingen doorgevoerd worden rondom het gebruik van hashtags. Instagram zelf heeft niet op de berichten gereageerd.

