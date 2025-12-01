Instagram laat je nog maar maximaal 3 hashtags gebruiken

Een opvallende wijziging bij fotodienst Instagram. Waar je eerder eindeloos hashtags kunt toevoegen, is dat nu gemaximaliseerd tot een maximum van drie. De wijziging lijkt voor iedere gebruiker geïntroduceerd te worden in de komende tijd.

Minder hashtags op Instagram

Instagram is een goed platform om zaken onder de aandacht te brengen. Of het nou een foto van je kat is, van een schitterend stuk natuur of je bedrijf. Het gebruik van hashtags werkt hier goed aan mee, en zo kan je sneller gevonden worden. Opvallend is dat juist aan die optie wat lijkt te veranderen. Waar je tot dusver zonder restricties je gang kon gaan met hashtags, lijkt dat nu niet meer langer het geval te zijn.

We krijgen berichten binnen van enkele gebruikers, en zien ook op één van onze Instagram-accounts, een beperking voor het gebruik van maximaal drie hashtags. Dit lijkt nog niet te gelden voor @DroidAppNL, maar wel @deTripmeister. Het lijkt om een test te gaan, voordat deze breed uitgerold wordt, aangezien niet iedere Instagram-gebruiker er last van lijkt te hebben. Experts stellen dat de nieuwe beperking moet bijdragen aan het vinden van hoge kwaliteit content. Voor contentmakers kan het betekenen dat hun berichten minder goed gevonden worden.

Onbekend is of Instagram de functie inderdaad eerst test, voordat het zich breed uitrolt.