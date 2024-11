Instagram stopt met het volgen van hashtags

Een belangrijke verandering in foto-app Instagram. Na zeven jaar houdt het bij Instagram op om hashtags te volgen. De functie zorgt er juist voor dat je je favoriete onderwerpen terugziet in je tijdlijn.

Hashtags niet meer te volgen

Het is binnenkort niet meer mogelijk om hashtags te volgen in Instagram. Dit wordt duidelijk bij een banner die verschijnt in de tijdlijn. Vanaf 13 december zullen gebruikers niet meer de optie hebben om hashtags te volgen. Hiermee komt op de dag af, na zeven jaar een eind aan deze mogelijkheid.

Je had de mogelijkheid om te zoeken op een hashtag, naar het onderwerp waar je interesse in hebt. Heb je bijvoorbeeld een passie voor de IJslandse natuur, dan kun je bijvoorbeeld zoeken op de tag #Iceland. Vervolgens verschijnen beelden van dit onderwerp tussen de rest van de foto’s en video’s in je tijdlijn.

Maar aan dit alles komt zoals gezegd een eind. Het is vanaf half december niet meer mogelijk om hashtags te volgen. Een reden wordt door het fotoplatform niet gegeven. Hashtahgs zelf verdwijnen uiteraard niet van het netwerk.

