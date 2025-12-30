Top Nine 2025: dit zijn je populairste Instagram foto’s

Aan het eind van het jaar, vind je de nodige lijstjes en hitlijsten. Wil je weten wat je populairste foto’s waren het afgelopen jaar op Instagram? Dan kun je eenvoudig de Top Nine 2025 of Best Nine 2025 raadplegen. Hoeveel likes hebben jouw foto’s gekregen?

Top Nine 2025

Op DroidApp hebben we al de nodige lijstjes gedeeld. Vandaag nog, met het overzicht met de 20 beste apps van 2025. Maar ook hebben we de DroidApp Awards uitgereikt, met daarin de beste smartphones van het afgelopen jaar. Wil je je eigen lijstje maken, met de meest gelikete foto’s op Instagram, dan kun je daar ook eenvoudig achterkomen. Met tools zoals de Best Nine 2025 en Top Nine 2025, zie je in een paar tellen welke negen foto’s op je Instagram-account de meeste likes hebben gekregen het afgelopen jaar.

Zonder dat je een extra app of dergelijke hoeft te downloaden, kun je via de website van Top Nine 2025 direct zien welke foto’s het meest geliket zijn in 2025. Je hoeft alleen maar je gebruikersnaam in te voeren, dus niet op een rare manier in te loggen en toegang te geven. Wanneer je je gebruikersnaam van Instagram hebt ingevoerd, krijg je even later het overzicht te zien met je negen populairste foto’s.

Als het overzicht is gegenereerd, kun je nog enkele opties aanpassen. Je kunt aangeven of de hoeveelheid likes getoond moet worden in het overzicht. Eronder kun je ook zien hoeveel likes je in totaal hebt ontvangen. Je kunt wanneer je iets naar beneden scrolt, nog kiezen voor een andere template. Het eindresultaat kun je vervolgens delen op de sociale netwerken.

Je eigen Top Nine 2025

Zelf je Top Nine 2025 van Instagram maken? Volg dan de onderstaande stappen;

Ga naar de website van #TopNine2025 Vul in het tekstveld je gebruikersnaam op Instagram in. Wacht vervolgens, afhankelijk van de drukte en de hoeveelheid foto’s op je account, kan dit even duren. Vervolgens kun je een template kiezen en een screenshot maken van de foto, of de foto opslaan op je telefoon.

