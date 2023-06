Samsung Unpacked: eind juli aankondiging van nieuwe Flip en Fold

Samsung heeft een bericht uitgestuurd waarbij het hint op een nieuwe aankondiging. We zullen verschillende nieuwe producten gaan zien van Samsung en de aankondiging is eind volgende maand.

Samsung Unpacked in juli 2023

Eind volgende maand is er een nieuwe aankondiging van Samsung. Hiervoor heeft de fabrikant een bevestiging uitgestuurd. Opvallend is dat het Zuid-Koreaanse merk voor het eerst ervoor kiest om de aankondiging in het thuisland te houden. Dit betekent dat de aankondiging plaats zal vinden in het Zuid-Koreaanse Seoul.

Een datum wordt nog niet genoemd, maar in ieder geval gaat het dus om eind juli. Geruchten spreken over 26 juli. Wat krijgen we die dag te zien van het merk? Samsung geeft in ieder geval vast de bevestiging dat ‘de nieuwste opvouwbare toestellen’ zal aankondigen. In de afgelopen tijd zijn de nodige berichten uitgelekt over de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5. Deze zullen we dan ook zeker eind volgende maand gaan zien.

Mogelijk heeft Samsung nog meer producten in petto. Zo gaan er ook al de nodige berichten rond over nieuwe smartwatches; de Galaxy Watch 6-modellen. In de aankondiging van de 27e versie van Galaxy Unpacked wordt hier nog met geen woord over gerept. Het is dus afwachten of Samsung inderdaad volgende maand deze gaat presenteren, maar die kans lijkt wel aanwezig.

Natuurlijk doet DroidApp uitgebreid verslag van de nieuwe producten die Samsung presenteert.