Samsung Galaxy Z Flip 5: (flinke) Europese prijs uitgelekt

We hebben nieuwe informatie over de Samsung Galaxy Z Flip 5. De smartphone wordt binnenkort verwacht en nu kunnen we de Europese prijs van het toestel delen. En die prijs zal niet mals zijn.

Galaxy Z Flip 5 wordt duurder

Volgende maand zal het doek van de nieuwe Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 gehaald worden. Daarnaast worden nog andere nieuwe producten verwacht. Zo gaan er al een tijd berichten rond over de Galaxy Watch 6-serie en de modellen uit de Galaxy Tab S9-serie. Nu is er nieuws over de Flip, want de prijzen zijn uitgelekt.

We verwachten bij de Samsung Galaxy Z Flip 5 een stijlvol toestel met een groot extern scherm. Bekend is al dat er verschillende Google-diensten (en waarschijnlijk ook Samsung-apps) zullen werken op het tweede scherm. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps, zodat je de telefoon niet open hoeft te klappen voor het bekijken van je route.

Het instapmodel van de Galaxy Z Flip 5 zal volgens een Griekse site duidelijk meer kosten dan toen de Flip 4 op de markt gebracht werd. De prijs voor het 8GB/128GB model zou volgens het bericht komen te liggen op een bedrag van 1299 euro. Dit is een stijging van meer dan 20 procent. Vorig jaar verscheen de Flip 4 namelijk op de markt voor 1099 euro. Binnen de EU kunnen door verschillende belastingpercentages de prijzen nog iets schelen, maar houd rekening met een flinke stijging.