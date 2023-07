Samsung Galaxy Z Fold 5 klapt helemaal dicht: foto’s verschenen

Er zijn nieuwe beelden verschenen van de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5. De nieuwe vouwbare smartphone van de Koreanen krijgt een andere vouwtechniek. Dit wordt duidelijk uit de foto’s die zijn verschenen van het toestel.

Galaxy Z Fold 5 krijgt andere vouwtechniek

We zullen bij de nieuwe vouwbare smartphone van Samsung een andere vouwtechniek gaan zien. Het gaat hierbij om de sluiting van het toestel, wanneer de behuizing gesloten is. Bij eerdere modellen was altijd een kleine kier te zien als het toestel gesloten was. Deze zogenaamde ‘gap’ zullen we naar verwachting niet gaan zien bij de Galaxy Z Fold 5. Dit kan min of meer bevestigd worden na het zien van nieuwe foto’s.

Op de foto’s is te zien dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 helemaal dicht te vouwen is, waarbij zowel het linker- als het rechterdeel plat op elkaar liggen. Eerder werd dit niet gedaan, doordat dit de kans op breken zou laten toenemen. Samsung heeft hier waarschijnlijk iets op gevonden en dit zullen we terug gaan zien bij de Galaxy Z Fold 5. Eind deze maand wordt de smartphone waarschijnlijk aangekondigd tijdens een nieuwe editie van Samsung Unpacked.