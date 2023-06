Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5: nieuwe foto’s en kleuren

Opnieuw kunnen we nieuws met je delen over de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. Dankzij nieuwe informatie zijn er meer foto’s verschenen, samen met de kleuren waarin de twee foldables uitgebracht zullen worden.

Galaxy Z Flip 5 en Fold 5

De langverwachte Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 zijn de nieuwste toevoegingen aan de opvouwbare telefoonlijn van Samsung. Hoewel de officiële release nog moet plaatsvinden, zijn eerder de specificaties van deze toestellen al uitgelekt, waardoor we een glimp kunnen opvangen van wat ons te wachten staat. Al meermaals zijn de twee smartphones opgedoken in het geruchtencircuit. Daarbij is ook de Europese prijs uitgelekt van de Flip.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Laten we beginnen met de Galaxy Z Flip 5. Zoals verwacht, zal deze opvouwbare telefoon twee schermen hebben: een intern scherm en een extern scherm. De buitenkant van de Flip 5 wordt geleverd met een groter scherm dan zijn voorganger, met een diameter van 3,4 inch en een resolutie van 748 x 720 pioxels. Het interne Dynamic AMOLED 2X-paneel heeft een grootte van 6,7 inch en ondersteunt een verversingssnelheid tot 120 Hz. De flexibele weergave heeft een resolutie van 2640 x 1080.

Wat betreft de interne specificaties, wordt de Flip 5 aangedreven door 8 GB RAM, verkrijgbaar met 256GB of 512GB opslagruimte en een Snapdragon 8 Gen 2-chipset. De opvouwbare clamshell-telefoon is uitgerust met een 3.700 mAh-batterij, die voldoende vermogen biedt voor een aanzienlijke gebruiksduur. Aan de achterkant van het apparaat bevinden zich een 12MP primaire camera en een 12MP ultragroothoeklens op het externe scherm.

De Galaxy Z Flip 5 zal verkrijgbaar zijn in vier kleuren: lavendel, munt, crème en grafiet.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Dan is er nog de Samsung Galaxy Z Fold 5. Dit toestel heeft twee even grote schermen als zijn voorganger en beide worden ondersteund door een Dynamic AMOLED 2X-paneel. Het externe scherm heeft een grootte van 6,2 inch met een resolutie van 2176 x 1812, terwijl het interne scherm een grootte van 7,6 inch heeft. Beide schermen ondersteunen een verversingssnelheid van maximaal 120Hz, maar het externe scherm heeft een variabele verversingssnelheid van minimaal 48 frames per seconde.

Intern wordt de Fold 5 aangedreven door 12GB RAM en is verkrijgbaar met 256GB of 512GB opslagruimte, samen met een Snapdragon 8 Gen 2-chipset. De batterijcapaciteit blijft hetzelfde als die van de Fold 4, namelijk 4400 mAh. De camera-opstelling omvat een 50 megapixel hoofdsensor, een 12MP ultragroothoeklens en een 12MP telelens.

Het opvallende aan de specificaties is dat de opgevouwen Z Fold 5 iets dunner lijkt te zijn dan zijn voorganger, met een dikte van 13,4mm en ‘de nieuwe 5’ is ook 10 gram lichter in gewicht. De beschikbare kleuren voor de Fold 5 zijn Phantom Black, Cream en Icy Blue.

Opvallend genoeg lijken beide apparaten geen stofbestendigheidsclassificatie te hebben, ondanks eerdere geruchten dat ze mogelijk gecertificeerd zouden worden. Beide apparaten worden geleverd met Android 13, samen met One UI 5.1.1. Samsung zal naar verwachting de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 in juli onthullen, met een mogelijke releasedatum van 11 augustus volgens eerdere geruchten.