Realme 8 ontvangt Android 13-update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Realme 8. De smartphone van de Chinese fabrikant wordt bijgewerkt met de update naar Android 13.

Android 13 voor Realme 8

De grote update naar Android 13 wordt vanaf nu uitgerold naar de Realme 8. De smartphonefabrikant is begonnen met de uitrol van de update. Adrie laat aan DroidApp weten de update aangeboden te hebben gekregen. Het is een flinke update, met een grootte van 4,71GB.

In de afgelopen tijd is de nieuwe update getest in een testprogramma, nu is het dus tijd voor de definitieve uitrol. De update naar Android 13 brengt tegelijk ook de nieuwe skin van Realme, de Realme UI 4.0 interface.

Dankzij Android 13 kun je verschillende nieuwe functies gebruiken. Denk aan het per app instellen in welke taal je deze wilt gebruiken, verschillende personaliserings- en interface-veranderingen en verbeterde meldingen. Daarnaast heeft Google Android 13 ook voorzien van een betere beveiliging.

Als je de update voor je Realme 8 kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.