Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen update

De eerste week van augustus is bijna voorbij, waarbij het rustig was met updates. In de komende weken verwachten we een hoop nieuwe updates, nu is het tijd om de balans op te maken van week 31.

Android updates in week 31

In de 31e week van 2023 was het niet heel druk met updates. Niet heel vreemd. De toestellen die snel de juli-update moesten krijgen, hebben deze in de afgelopen weken gekregen. Daarbij is beveiligingsupdate augustus nog niet vrijgegeven; die verwachten we in de komende dagen. Dat betekent niet dat het maar stil was rondom updates. In dit artikel zetten we de updates die in week 31 van 2023 zijn uitgerold.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Motorola

Motorola Edge 30 Ultra: beveiligingsupdate juli

Nokia

Nokia 3.4: beveiligingsupdate juli

Samsung