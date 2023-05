Nokia X20, 5.4 en Realme 8 krijgen april-update

De april-update is in de afgelopen weken al voor verscheidene toestellen uitgerold. Nu is deze er ook voor de Nokia X20, 5.4 en de Realme 8. De details zetten we in dit artikel op een rij.

April-updates staan klaar

De mailbox van DroidApp staat weer vol met tips van lezers. Het gaat over de beveiligingsupdate van april die vanaf nu uitgerold wordt voor verschillende toestellen. We krijgen mails van onder andere Marcel, Melle en Han. Twee toestellen van Nokia en één device van Realme wordt bijgewerkt met een nieuwe patch, zo wordt duidelijk.

Allereerst de Realme 8. Deze smartphone ontvangt direct de patch van maart en april. In de changelog van de update wordt ook gemeld dat er verbeteringen zijn in de systeemstabiliteit en de prestaties.

Nokia

Bij Nokia wordt de april-update uitgerold voor zowel de Nokia X20 als de Nokia 5.4. Beide toestellen krijgen hierbij de nieuwe patch, maar zonder verdere nieuwe functies. De 53,4MB voor de Nokia 5.4 brengt verder geen nieuwe functies. In de changelog van de Nokia X20 zien we meer aanpassen. Zo belooft Nokia met de 448MB grote update ook een verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface.

Als je de update kunt downloaden, dan krijg je hier een melding van op je smartphone. Via het menu met instellingen kun je ook handmatig controleren op updates.

