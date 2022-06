Mobile World Congress blijft tot zeker 2030 in Barcelona

Barcelona mag ook de komende jaren nog dé telefoonbeurs van de wereld organiseren; het Mobile World Congress. Eerder liep de overeenkomst met de Spaanse stad in Catalonië tot 2024, dat is nu met zes jaar verlengd.

MWC blijft nog even in Barcelona

Al sinds 2006 strijkt jaarlijks de grootste mobiele telefoonbeurs van de wereld neer in het Spaanse Barcelona. Ooit begonnen op de plaats van Fira de Barcelona Montjuic, in de afgelopen jaren werd het gehouden in Fira Barcelona Gran Via. De organisatie heeft nu in overeenkomst met het stadsbestuur besloten dat het de beurs nog langer in Barcelona zal houden, dit keer tot zeker 2030. John Hoffman, de CEO van GSMA (de organisatie) zegt hierover het volgende;

“Barcelona is meer dan alleen de stad voor het Mobile World Congress. Dankzij de gastvrijheid hier van de mensen, kunnen we via MWC de mobiele gemeenschap inspireren om iets groters te creëren. Ik kan niet blijer zijn dat Barcelona de mobiele hoofdstad blijft”.

Door corona kon de editie van 2020 en 2021 niet doorgaan. Dit jaar werd de beurs veel kleinschaliger wel voortgezet. Het is nog wel de vraag of het Mobile World Congress in de komende jaren weer zo groot wordt als voorheen. Veel merken en bedrijven hebben de voordelen ondervonden van het houden van eigen, en of online evenementen. In juli zal de GSMA een persconferentie houden waarin het meer details geeft over de toekomst van de beurs en welke vorm het krijgt. De beurs is volgend jaar van 27 februari tot en met 2 maart 2023.