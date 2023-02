Realme brengt telefoon uit met 240W laden: razendsnel vol

We hebben al smartphones die je op kunt laden met een kracht van 120W, maar nu doet Realme daar nog een schepje bovenop. De nieuwe Realme GT Neo 5 kun je opladen met een kracht van 240W. Hiermee hoef je nauwelijks nog na te denken wanneer je de telefoon oplaadt.

Realme met 240W laden

Een nieuwe smartphone van Realme kan razendsnel opladen. Het is de eerste telefoon die met een kracht van 240W kan opladen. Dit is de maximale kracht die overgebracht kan worden via USB-C op dit moment. Het opladen van 0 naar 100 procent zou met de nieuwe Realme GT Neo 5 in minder dan tien minuten voltooid moeten zijn.

Voor het opladen past Realme de Dart Charge-laadtechniek toe. Dit is een techniek die snelladen mogelijk maakt. Omdat Realme tot hetzelfde moederbedrijf hoort als bijvoorbeeld Oppo en OnePlus, dat SuperVOOC gebruiken, is het (stiekem) de verwachting dat op termijn ook toestellen van OnePlus en Oppo met zo’n hoge laadkracht op de markt komen. Voor het 240W laden is wel echt een speciale oplader nodig, omdat andere laders deze snelheid niet aankunnen. Voor nu is de Realme GT Neo 5 alleen voor de Chinese markt aangekondigd.

Onbekend is of Realme van plan is om de Realme GT Neo 5 met 240W laden bij ons op de markt te brengen. Dat model heeft overigens een 4500 mAh batterij. De Realme GT Neo 5 verschijnt ook in een 150W laadversie. Die heeft een 5000 mAh accu. Achterop heeft de telefoon een 50MP camera, samen met een 8MP groothoek en 2MP macrolens. De smartphone heeft achterop ook een lichtgevende ring die op kan lichten bij nieuwe meldingen. Ook kan deze rood kleuren als het accupercentage onder de twintig procent komt.

Realme laat weten dat TUV Rheinland een certificaat heeft afgegeven. Hierin staat dat de telefoon op deze manier veilig opgeladen kan worden. Realme zegt dat na 1600 oplaadbeurten van 0 naar 100, 80 procent van de capaciteit behouden kan worden. Dat is vier jaar bij normaal gebruik.