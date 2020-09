Realme presenteert Realme 7 en 7 Pro: dit moet je erover weten

Realme is nog niet echt een duidelijk gevestigde naam in Nederland. Oppo zegt je waarschijnlijk al wat meer, en Realme is daarvan een dochterbedrijf. De fabrikant heeft nu de Realme 7 en Realme 7 Pro aangekondigd.

Realme 7 en 7 Pro aangekondigd

Fabrikant Realme heeft haar nieuwe twee smartphones aangekondigd. De huidige 6-serie is nog maar zo’n half jaar geleden uitgebracht en nu is het dus tijd voor een nieuwe reeks modellen. De achterkant doet een beetje denken aan Honor, waarbij een deel glanzend en een deel mat is.

Het belangrijkste model is de Realme 7 Pro, voorzien van een 4500 mAh accu die met 65W snel opgeladen kan worden. Verder is er een Snapdragon 720G chipset, 6/8GB RAM, 128GB opslag, 6,4 inch Super AMOLED 60Hz scherm, vingerafdrukscanner in het beeldscherm en 32MP front-camera. Achterop is er een quad-camera met Sony IMX682 2e generatie 64MP sensor. Er zijn stereo-speakers en natuurlijk Android 10 met de Realme UI.

De Realme 7 heeft een 6,5 inch Full-HD+ 90Hz scherm. Vanuit de fabriek wordt dit toestel geleverd met de MediaTek Helio G95, 6/8GB RAM en 64/128GB opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit hier aan de zijkant. De camera achterop is vrijwel gelijk aan die van de Pro. Voor zit een 16MP front-camera. De 5000 mAh accu kan met 30W snel worden opgeladen.

Prijzen

Op dit moment zijn alleen de prijzen en releasedata voor India bekend. Omgerekend komt de Realme 7 vanaf 10 september daar beschikbaar vanaf 173 euro. De Pro komt vier dagen later met een prijskaartje vanaf 230 euro. Wanneer we de toestellen in Europa kunnen verwachten is niet bekend.