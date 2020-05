Realme 6 review: betaalbaar, uitgebreid en 90Hz scherm

Realme is geen heel bekend merk, maar werkt aan een opmars. De fabrikant is de ‘dochter van Oppo’ en dat zie je dan ook op verschillende vlakken terug. We testen de Realme 6, een stijlvol toestel voor zo’n 230 euro.

Realme 6 review

Het aanbod van betaalbare smartphones is flink, maar wat je voor je geld krijgt kan nog wel verschillen. Fabrikant Oppo heeft met dochterbedrijf Realme besloten zich meer op de Europese markt te gaan richten, net als dat Oppo dat met eigen toestellen doet. Sinds een tijdje is het merk officieel in Nederland verkrijgbaar en dus is het mooi de tijd de Realme 6 aan de tand te voelen.

DroidApp test de Realme 6 in samenwerking met SmartphoneMan Dominick. Zijn uitgebreide video van het toestel vind je onderaan dit artikel, zo zie je direct alle ins- en outs van de telefoon. We hebben de ‘6’ in de kleur Comet Blue, een hele toffe kleur, maar je kunt ook kiezen uit de Comet White kleur.

Design en interface

Qua uitstraling doet de smartphone niet direct denken aan een betaalbaar toestel. We zien een premium uitstraling met een groot scherm, met punch-hole, en een glazen achterkant. Hoewel glas, het oogt erg premium, maar is uiteraard in deze prijsklasse gewoon van plastic. Wel is de telefoon spatwaterdicht. De vingerafdrukscanner is terug te vinden aan de zijkant van de telefoon. De volumetoets bestaat uit twee aparte toetsen.

De Realme 6 is voorzien van een 6,5 inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie. Zeer opvallend in dit segment is dat deze een verversingssnelheid heeft van 90Hz. Hierdoor loopt het beeld vloeiender en dat is prettig met scrollen en wat gamen. Gek genoeg staat deze 90Hz instelling niet standaard ingeschakeld, maar kiest de telefoon standaard voor het bekende 60Hz. Daar moet wel bij gezegd worden dat het 90Hz scherm een tragere ervaring geeft dan 90Hz schermen bij high-end toestellen, iets dat te verwijten is aan de chipset in het toestel.

Het scherm heeft een redelijke kleurweergave; de helderheid is erg matig. De maximale helderheid is aan de lage kant, wat het scherm slecht afleesbaar laat zijn op een zonnige dag. Ook de automatische helderheid kan een verbetering gebruiken, want deze schat het licht consequent te donker in, wat erg storend is.

Interface

De interface van de telefoon is de eigen Realme UI skin, welke erg doet denken aan ColorOS van Oppo. Je hebt een aparte app-drawer, je kunt swipen door de startschermen en je hebt toegang tot een tabblad met de ‘Slimme Assistent’. Deze ruimte kun je vullen met snelkoppelingen of bijvoorbeeld een stappenteller. Wat we ook kennen van Oppo is de handige zijbalk, een balkje aan de zijkant welke je snel toegang geeft tot snelkoppelingen en bijvoorbeeld screenshot-opties. De telefoon zelf draait op Android 10.

Communicatie en multimedia

De Realme 6 is prima geschikt om mee te bellen, de gesprekskwaliteit ervan is prima. Handig is dat er een dual-sim slot aanwezig is, en dat je ook nog een geheugenkaart kunt plaatsen. Fijn dus dat de keuze voor een geheugenkaart niet ten koste gaat van een tweede simkaart. Verder kan de Realme overweg met WiFi 2.4 en 5GHz en is er NFC op te vinden.

De telefoon van de Chinese fabrikant is voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting, zodat je simpel een eigen headset in kunt pluggen. Natuurlijk kun je ook een draadloze headset via Bluetooth koppelen. De geluidskwaliteit uit de speaker is gemiddeld voor een toestel in deze prijsklasse.

Camera

Op de Realme 6 zijn maar liefst vier camera’s aanwezig; een 64MP hoofdlens, 8MP groothoeklens. 2MP macrolens en 2MP dieptesensor. Die laatste twee lijken er vooral ‘voor de sier’ te zitten, omdat deze niet veel lijken toe te voegen in de praktijk. Overigens beschikt het toestel weliswaar over een 64MP lens, de vele pixels worden gebruikt voor een foto in 16MP resolutie.

Als we kijken naar de foto’s die je met de ‘6’ maakt, kunnen we concluderen dat de telefoon vrij nette foto’s weet te maken. Ze bevatten voldoende details en de kleuren zijn aardig. Wel zien we een duidelijke hoeveelheid ruis, en dat zie je ook overdag terug. Zodra er minder licht is, zijn foto’s snel bewogen en is de kwaliteit duidelijk minder. In de nachtelijke uren zonder veel tegenlicht is de kwaliteit relatief netjes voor deze prijs. De groothoeklens wil soms een wat groene kleur over de foto leggen. De 16MP front-camera levert zijn plaatjes conform verwachting af.

Wil je meer foto’s zien die we met het toestel hebben gemaakt, bekijk dan hier het online fotoalbum.



Prestaties

We spraken eerder al over de chipset die niet alle kracht van het 90Hz beeldscherm over weet te brengen. De telefoon zelf beschikt over een MediaTek Helio G90T processor, een chipset met acht kernen met een maximale kracht van 2.05GHz. Daarbij is deze uitvoering voorzien van 4GB RAM en 64GB opslagruimte, maar je kunt de Realme 6 ook aanschaffen met maximaal 8GB RAM en 128GB opslagruimte. De snelheid is voor deze prijs uitstekend in orde.

Accu

De Realme 6 wordt geleverd met een 4300 mAh accu. Met gemak haal je hier een dag uit, en met een beetje moeite kun je twee dagen met deze batterij doen. Dankzij de meegeleverde 30W snellader zit de accu in een uurtje weer vol. Een nette prestatie voor deze prijs.

Beoordeling

Realme mag dan een wat onbekend merk zijn, met de Realme 6 bewijst de fabrikant dat het een prima smartphone weet te leveren voor een nog betere prijs. Voor 230 euro heb je een erg fijne telefoon met redelijke camera, prima prestaties en een mooi design. De interface heeft verschillende handige toevoegingen en ook is de Realme erg compleet. Minpunt is toch wel het scherm, maar heb je daar geen problemen mee, dan is de Realme 6 zeker een aanrader.

Je kunt de Realme 6 aanschaffen bij Realme zelf of met een tientje voordeel bij Amazon.nl.

Realme 6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

