Realme kondigt ‘Watch’ aan en komt met televisies

Realme is het zusterbedrijf van Oppo. De fabrikant is actief met interessant geprijsde smartphones en komt nu met een eigen smartwatch en met televisies.

Realme Watch

De Realme Watch is de nieuwste accessoire van het bedrijf. De smartwatch is voorzien van een 1,4 inch vierkant scherm, met een resolutie van 320 x 320 pixels. Het gaat om een LCD-paneel en het apparaat is waterdicht (IP68). Uiteraard is de Realme Watch voorzien van een hartslagmeter, samen met een zuurstofsaturatiemeter en de mogelijkheid om je slaap bij te houden.

Realme heeft ervoor gekozen om het horloge op eigen software te laten draaien en dus niet met WearOS van Google. De watch kan veertien verschillende activiteiten bijhouden en toont ook handige notificaties. Je kunt een keuze maken uit verschillende horlogebandjes en kiezen uit meer dan 100 watch faces, waarvan 12 direct al op het horloge te vinden zijn. De accu van 160 mAh moet het 9 dagen uithouden, of 7 dagen bij 24-7 gebruik van hartslagmeter. Het horloge komt als eerst in India op de markt voor een prijs van zo’n 50 euro. Onbekend is of hij ook naar Nederland komt. Sommige smartphones zijn wel verkrijgbaar in ons land.

Televisies

Daarnaast zijn er twee Android TV’s aangekondigd door de Chinese fabrikant. Allebei hebben ze ondersteuning voor HDR10, hebben ze 1GB aan werkgeheugen, 8GB aan opslagruimte en worden ze aangedreven door een quad-core chipset van MediaTek. Het eerste model is een 32 inch model met HD-resolutie, het tweede model heeft een Full-HD resolutie en een schermgrootte van 43 inch. De prijzen komen omgerekend uit op 160 en 270 euro.

Als er meer informatie is over de komst van de producten naar Nederland, dan houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.