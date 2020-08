Realme gaat breder inzetten op Nederlandse en Belgische markt

De markt in de Benelux krijgt meer aandacht van fabrikant Realme. Dit heeft het bedrijf bekend gemaakt. Realme is bekend van verschillende toestellen en is al op kleine schaal verkrijgbaar in ons land.

Uitbreiding Realme in Benelux

Realme is nog niet bepaald een grote naam te noemen in ons land. De fabrikant behoort echter tot hetzelfde BBK Electronics als Oppo en OnePlus. Nu laat de fabrikant weten dat het zich klaarmaakt voor een komst naar de Benelux.

Julien Toth van Realme, Executive Sales Director van Realme, laat weten dat in april een succesvolle start was van het merk in Frankrijk. Nu opent het merk de aanval in Nederland, België en Luxemburg. Er zullen verbeteringen doorgevoerd worden in de klantenservice en in de distributiepartners. Dit betekent dat het de bedoeling is dat toestellen van Realme op meer plekken aangeschaft kunnen worden. Vooralsnog biedt de fabrikant deze alleen aan op haar eigen website.

Vooralsnog is onduidelijk bij welke verkoopkanalen de Realme smartphones in de verkoop gaan. Eerder hebben we op DroidApp aandacht besteed aan een toestel, in de Realme 6 review. Het is niet bekend wanneer Realme definitief start met de uitrol van het merk in de Benelux.