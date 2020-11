Xiaomi bereidt komst Redmi Note 9 (Pro) 5G voor

Xiaomi lijkt de Redmi Note-serie verder uit te willen breiden. Niet met een tiende generatie, maar gewoon met de naam Redmi Note 9 5G en Redmi Note 9 Pro 5G.

Xiaomi Redmi Note 9 (Pro) met 5G

Op DroidApp verscheen eerder de uitgebreide Xiaomi Redmi Note 9 Pro review. De smartphonefabrikant komt echter met nog twee modellen, zo lijkt het. De twee toestellen zijn opgedoken bij keuringsinstantie TENAA zodat we al het één en ander over de telefoons te weten komen.

Redmi Note 9 5G

Als eerst beginnen we bij de Xiaomi Redmi Note 9 5G. Dit toestel krijgt een 6,53 inch IPS LCD beeldscherm mee met Full-HD+ resolutie. De 5000 mAh accu kan met 22,5W snel opgeladen worden en ook vind je Android 10 terug op het toestel, natuurlijk met de MIUI skin.

Aan boord van het toestel zit de Dimensity 800U chipset van MediaTek. Verder komen er varianten met 4GB, 6GB en 8GB aan werkgeheugen en kun je kiezen uit 64GB, 128GB of 256GB opslagruimte. Er is een triple-camera met 48MP hoofdcamera. Voorop zit een 13 megapixel front-camera.

Redmi Note 9 Pro 5G

Er komt ook een nieuwe Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G, die misschien ook op de markt kan komen als Redmi Note 9 High Version 5G (wat een rare naam). Hier krijgt het toestel een flink scherm met een grootte van 6,67 inch en een 120Hz verversingssnelheid. Verder krijgt de Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G een 4820 mAh accu die met 33W snel opgeladen kan worden.

Net als bij de Mi 10T Lite, waar dit toestel verdacht veel op lijkt, is er een Qualcomm Snapdragon 750G. Er is 6/8/12GB RAM en 64/128/256GB aan opslagruimte. Tot slot is er een 16 megapixel camera, maar ontbreekt informatie over de camera aan de achterkant van de Xiaomi.

Vooralsnog is alleen zeker dat de devices in China uitgebracht worden. Het is niet bekend of er ook een komst naar Nederland in de pijplijn zit.

