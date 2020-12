4 jaar lang Android-updates wordt mogelijk dankzij Google en Qualcomm

Het uitrollen van updates is niet bij elke fabrikant even vanzelfsprekend. Qualcomm en Google werken nu samen, waardoor het mogelijk wordt dat toestellen vier jaar Android-updates verkrijgen. Hoe zit dat in elkaar?

4 jaar updates dankzij Google en Qualcomm

Door het grote aanbod van smartphones, van verschillende fabrikanten, zitten er grote verschillen in de uitrol van updates bij de verschillende toestellen. Dat zal voorlopig niet veranderen, omdat fabrikanten zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van updates. Afhankelijk van de fabrikant mag je in je handen klappen als je peperdure toestel twee, drie jaar lang bijgehouden wordt met updates. Verschillende fabrikanten, zoals Samsung, hebben dit inmiddels goed begrepen, maar is er nog veel meer ruimte voor verbetering.

In de hoop dat er wat gaat veranderen, werken Google en Qualcomm nu samen op een technisch vlak. De Snapdragon 888 chipset zal ondersteuning bieden voor 4 jaar lang updates. Het gaat hierbij niet alleen om beveiligingsupdates, maar ook om Android OS-updates. Het is mogelijk dankzij een speciaal onderdeel van Project Treble, waardoor sneller en gemakkelijker updates uitgebracht kunnen worden voor toestellen. Nu zijn er verschillende aanpassingen gedaan waardoor het voor fabrikanten nog makkelijker moet worden gemaakt.

Het is allemaal leuk en aardig dat Google en Qualcomm nu deze stap zetten; het is nog steeds afhankelijk van de fabrikant of er ook vier jaar updates uitgebracht worden. Op dit moment zijn er nog geen fabrikanten die Android-toestellen zo lang bijwerken, laten we hopen dat dat binnenkort verandert.