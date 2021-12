LG stopt deze maand met tool voor unlocken voor bootloader smartphone

Een opmerkelijke stap van LG voor haar smartphones. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat het stopt met de tool die het mogelijk maakt om de bootloader te unlocken op de officiële manier.

LG stopt met bootloader unlocken

Eerder dit jaar werd bekend dat LG zich terugtrekt van de smartphonemarkt. Enkele bestaande toestellen zullen nog bijgehouden worden met de updates, zo belooft de fabrikant, maar op steeds meer vlakken zien we dat het over en uit is voor de smartphones van de fabrikant. Dat zien we ook terug met de nieuwste stap die LG zet, waarover de collega’s van Tweakers schrijven.

Op 31 december stopt LG met het de tool die het mogelijk maakt om de bootloader van een telefoon te unlocken. De tool geeft een unlocksleutel die je nodig hebt om de bootloader te ontgrendelen. Voor het gebruik van een custom rom is het nodig om een ontgrendelde bootloader te hebben. Dat LG deze vanaf volgend jaar niet meer aanbiedt, heeft als gevolg dat het ontgrendelen van de bootloader niet meer via de officiële weg kan. Hierdoor moeten gebruikers die hier nog mee aan de slag willen, gebruik maken van tools van derden.

