Persfoto’s van nieuwe LG Velvet uitgelekt: wat vind jij ervan?

LG kwam afgelopen week met het nieuws dat ze het ontwerp van de smartphones drastisch om gaan gooien. Het nieuwe ‘Velvet’ design moet op de natuur geïnspireerd zijn. Nu zien we persfoto’s van de nieuwe LG Velvet.

LG Velvet persfoto’s

LG Velvet, tot een aantal dagen geleden had niemand er nog van gehoord, maar nu gaat het hard. Gisteren schreven we over de schetsen die LG had gemaakt, samen met de nieuwe naam die het had bedacht voor het nieuwe toestel. Nu heeft een doorgaans goed geïnformeerde bron persfoto’s gedeeld van het nieuwe toestel.

We zien op de foto’s de LG Velvet, die ook weer mogelijk de toevoeging ‘ThinQ’ krijgt achter de naam, zowel de voor- als de achterkant. Mogelijk komen De achterkant was eerder al in de schetsen van LG te zien, waarbij het ontwerp van de camera geïnspireerd was op regendruppels. De voorkant is door LG ook onder handen genomen. Zoals we bij steeds meer toestellen zien krijgt het toestel een punch-hole; een camera-opening voor de front-camera en aflopende schermranden.

De LG Velvet zal ook voorzien zijn van 5G-ondersteuning en dus zien we hier de nieuwe high-end smartphone van de fabrikant. Op de persfoto’s zien we ook de datum 15 mei op het scherm staan. Eerder gingen al berichten rond dat dit de datum zou zijn waarop het toestel gepresenteerd zou worden. Dat lijkt hiermee nogmaals bevestigd te worden.

Specificaties van de nieuwe LG Velvet hebben we nog niet gekregen, maar zeker lijkt wel dat het hier gaat om een high-end smartphone. We verwachten in de komende weken meer informatie over het nieuwe toestel van LG.