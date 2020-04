LG komt binnenkort met de aankondiging van haar nieuwe smartphone, de LG Velvet. In een video laat de fabrikant alvast het design zien.

Designvideo van LG Velvet

De Koreaanse fabrikant LG heeft een nieuwe video online gezet waarbij het design van de nog niet aangekondigde LG Velvet is te zien. De smartphone zal binnenkort aangekondigd worden en LG geeft het toestel een compleet nieuw ontwerp mee.

In de video wordt als eerst de achterkant uit de doeken gedaan, met de zogenaamde druppel-camera. Deze is namelijk geïnspireerd op regendruppels, zo heeft LG eerder laten weten. Hoe de voorkant er precies uit komt te zien is deels onduidelijk, al verschijnt de voorkant aan het eind van de video wel kort in beeld. We kunnen verwachten dat het scherm wat doorlopende schermranden krijgt, samen met afgeronde hoeken. Aan de voorzijde zal een punch-hole of een notch te vinden zijn voor de front-camera.



Volgens de geruchten zou LG de nieuwe smartphone op 15 mei willen aankondigen. Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.