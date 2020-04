LG Velvet: specificaties over camera, snelheid en accu komen naar buiten

Er is nog meer bekend geworden over de nieuwe LG Velvet die volgende week aangekondigd wordt. De smartphone van LG zal in verschillende opzichten vernieuwend zijn voor de fabrikant, en ook 5G is aanwezig.

LG Velvet specificaties gelekt

Het moet LG’s meest spraakmakende smartphone worden in tijden; de LG Velvet. We hebben al veel gezien en gehoord over de nieuwe smartphone, en nu komen we een belangrijk aspect te weten over de telefoon. De specificaties van het nieuwe toestel zijn namelijk uitgelekt. LG zal het toestel zelf op 7 mei aankondigen.

De LG Velvet wordt een hoger mid-end device met een Snapdragon 765 octa-core processor. Deze wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Is dit niet voldoende voor je, dan kun je in het toestel een MicroSD-geheugenkaart steken. De telefoon zou de afmetingen 167,1 x 74,1 x 6,8 millimeter krijgen met een gewicht van 180 gram. Hij komt leverbaar in de kleuren Aurora White, Aurora Green, Aurora White en Illusion Sunset. De Velvet krijgt een in-display vingerafdrukscanner en een 16 megapixel front-camera.

LG kiest voor een nieuw design en heeft de camera in regendruppel-opstelling geplaatst. Naar verluidt krijgt het toestel een 48 megapixel hoofdsensor met optische beeldstabilisatie. Daarbij is er een 8 megapixel groothoeklens en 5 megapixel dieptesensor. Ook geeft LG de Velvet een IP68-certificering en MIL-STD keurmerk. Dit betekent dat het toestel extra stevig is en tegen stof en water kan.

Het scherm zal een flink 6,8 inch display zijn met een beeldverhouding van 20.5:9. Er zullen ook stereo-speakers aanwezig zijn op de Velvet, net als ondersteuning voor het 5G-netwerk. Eerder werd al duidelijk dat het toestel overweg kan met de Dual Screen accessoire en een optionele Stylus Pen.

Dan is er nog wat informatie over de batterij. De LG Velvet krijgt een 4300 mAh accu mee. Deze moet met 30W snel opgeladen worden. Interessant; ook draadloos laden is aanwezig op het toestel. Dit gebeurt met een snelheid van 10W. Omgerekend zou het toestel een prijs krijgen van 700-800 euro. Dat is toch minder mid-end. Alle details zullen we op 7 mei te horen krijgen van LG.