Oppo Find X5 Pro: fabrikant deelt officiële foto’s en aankondigingsdatum

De nieuwe Oppo Find X5 Pro komt steeds dichterbij. Het merk presenteert de smartphone binnenkort, maar nu al zien we de officiële foto’s van de telefoon.

Find X5 Pro in foto’s

Oppo heeft meer informatie gedeeld over de Oppo Find X5 Pro. Het bedrijf deelt officiële foto’s van de nieuwe smartphone, waarbij we een goed beeld krijgen van de telefoon. De smartphone zien we in het wit en zwart keramiek. Opvallend is de wat uitstekende cameramodule, zoals dat bij de voorganger; de Find X3 Pro, ook al was.

Oppo bevestigt in het bericht dat de Oppo Find X5 Pro een Snapdragon 8 Gen 1 chipset krijgt van Qualcomm. Verder wordt samengewerkt met Hasselblad voor de camera, waarbij gebruik wordt gemaakt van MariSilicon AI om foto’s op een betere manier te verwerken. Alles bij de Find X5 Pro moet draaien om de camera.

De fabrikant deelt ook gelijk de aankondigingsdatum; die staat gepland op 24 februari 2022 om 12:00 uur Nederlandse tijd.