Oppo Find X5 en X5 Lite verschijnen online: dit is het nieuwe toestel

Er komt steeds meer informatie naar boven over de Oppo Find X5-serie. Nadat van de week al de ‘Pro’ verscheen, is het nu de beurt aan de Oppo Find X5 Lite, en horen we ook meer over de Find X5.

Oppo Find X5 Lite: dit is ‘m

De Oppo Find X5-serie staat voor de deur. We zagen van de week de nieuwe Oppo Find X5 Pro in het geruchtencircuit verschijnen. Nu krijgen we dankzij de Duitse collega’s van Winfuture de informatie over de Oppo Find X5 Lite. Dit 5G-toestel moet beschikken over een 6,43 inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Verder is er een MediaTek Dimensity 900 chipset, 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Opvallend is dat dit toestel op de markt zal komen met Android 11, waar de Find X5 en de Pro met Android 12 komen.

Oppo geeft de Find X5 Lite een triple-camera. Dit biedt een 64 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. Verder is er een 32 megapixel hoofdlens, een vingerafdrukscanner in het beeldscherm en is er een 4500 mAh accu met 65W snelladen.

Oppo Find X5

Over de Oppo Find X5 is ook wat informatie opgedoken, dankzij dezelfde bron. Dit toestel krijgt een 6,55 inch AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Daarbij krijgt het toestel de Snapdragon 888 chipset en is er een triple-camera met 50MP hoofdlens en 50MP groothoeklens. Ook biedt Oppo een 13 megapixel telelens. Net als de Pro moet de Find X5 ondersteuning bieden voor zowel dual-sim als E-sim. De accu is er eentje met een capaciteit van 4800 mAh met 80W opladen.